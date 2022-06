Video: Atropellan a elemento de Seguridad Vial

Tomada de redes Tomada de redes

Ciudad Juárez.- A través de redes sociales, una ciudadana hizo público un video en el que se ve el momento en el que el conductor de una camioneta de color blanco, atropella a un agente de la Coordinación de Seguridad Vial.

Las imágenes difundidas, fueron tomadas la tarde de este miércoles en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Rancho Mezteñas.

“Me acaba de tocar ver esto sobre la Av. Ejército Nacional se los juro me saco un susto horrible no cabe duda que ay cada loco manejando espero y lo encuentren y le pongas cargos por qué si atropello al transitó el cual solo le dijo que no se podía retornar ahí”, publicó en su cuenta de Facebook la usuaria que presenció el incidente.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del agente agredido.