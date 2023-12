Video: Bloquean Juzgados Civiles y Familiares previo a audiencia del caso Mya

Delicias.- Mujeres integrantes del grupo "Corazones de Lilith" se manifestaron hace unos momentos en los juzgados civiles donde se lleva a cabo el proceso en contra de Erick B.C., responsable de agredir a Mya Nahomi con 47 puñaladas en octubre del año pasado.

Las manifestantes se dicen inconformes con que el presunto se encuentre en libertad y de igual modo con la pena máxima que podría alcanzar en la sentencia, la cuál sería de 5 años e incluso es posible que no los cumpla dentro de prisión.

Las chicas tomaron las instalaciones antes de la hora en que iniciaran labores pero después de un diálogo acordaron permitir que fueran abiertas para no afectar otros procesos que se desarrollan aquí, no sin antes solicitar que se mantuvieran las pancartas colocadas y amenazaron con cerrar definitivamente el juzgado o incluso medidas más drásticas si al final no se otorgaba la justicia que exigen para Mya Nahomi.