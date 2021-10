Video: Borra con tinta el dolor del cáncer

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Daniela Alférez Galván muestra una simulación de pezón y areola que realizó anteriormente Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Danny y Mónica, en el estudio Avada Kedavra Tattoo, sobre la calle Ramón Corona Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Esparza se tuvo que someter a una mastectomía del seno izquierdo en 2010, cuando tenía 32 años

Mónica Esparza dice que hubo años en los que aprendió a dejar de ver su propia imagen, como cuando entraba en la regadera y se rehusaba a ver el cuerpo que reflejaba el espejo que tiene enfrente. Una mastectomía realizada en 2010, cuando tenía 32 años, le quitó por completo el seno izquierdo, cuya posterior reconstrucción le dejó una cicatriz que, por casi una década, le recordó además todo el dolor por el que había pasado.

“No tenía idea de cómo arreglarme; yo nada más quería taparme, que se taparan las cicatrices”, comentó en entrevista.

Fue en esa búsqueda que, casi 10 años después, encontró en la red social de Facebook el perfil de Daniela Alférez Galván, o Danny Galván, una tatuadora profesional de esta ciudad que, desde hace aproximadamente dos años, realiza de manera gratuita trabajos de pigmentación sobre este tipo de cicatrices y que, el 28 de septiembre pasado, le tatuó el pezón y una guirnalda de rosas alrededor de la marca de la cirugía.

“Lo que hizo Danny fue levantarme mi autoestima no al cien, sino al mil, porque mi manera de llevarlo era verme sin verme. Me veía al espejo pero no me veía. Está mi regadera y enfrente el espejo; al abrir la cortina siempre me veía, incluso mi esposo me decía ‘te quito el espejo’, y yo ‘no, tengo que poder’. Uno aprende cómo hacerle, para verte sin verte”, contó Esparza.

“Y desde que me los hizo (los tatuajes) me veo toda, me encantó; me levantó mi autoestima, y conozco a otras personas que están así, y yo digo: ‘te lo tienes que hacer’. A lo mejor es algo que no se ve, pero la autoestima de uno, de mujer, siempre es algo muy importante”, agregó.

Esparza fue entrevistada en el estudio Avada Kedavra Tattoo, sobre la calle Ramón Corona, donde trabaja Alférez, quien también ahí narró que inició con su trabajo gratuito sobre mastectomías luego de que, en el verano de 2019, conoció a una clienta que buscó un tatuaje luego de haber sufrido la intervención en uno de los senos.

“Recuerdo que no tenía conocimiento del cáncer de mama y vino a mí por recomendación; ella veía mis trabajos en realismo. Fue algo totalmente nuevo para mí, y ya cuando lo estaba realizando fue cuando me platicó todo el proceso que pasó y pues, literal, casi se me salían las lágrimas; eso fue muy motivador y conmovedor”, comentó Alférez.

“Ella pasó cáncer de mama y fue por un golpe que tuvo, y por eso tuvieron que retirarle su mama; le hicieron la operación y después un implante, y fue cuando yo le hice la simulación de pezón y areola”, agregó.

Arquitecta de la feminidad

La falta de recursos de esta primera clienta fue parte de lo que la motivó a tratar de contribuir de manera gratuita, mencionó.

“Me dijeron que no podían pagar y varias personas empezaron a hacer donaciones; pensé que yo también puedo hacer eso, puedo participar y más si somos mujeres, es nuestro cuerpo, nuestra feminidad, eso fue lo que más me motivó”, dijo Alférez.

De 22 años, originaria de Ciudad Juárez y con estudios de arquitectura que dejó para dedicarse a la realización de tatuajes, Alférez estima haber realizado alrededor de una docena en mujeres que sufrieron este tipo de intervenciones quirúrgicas.

En la entrevista, comentó que estas citas tienen preferencia y que las atiende todo el año, pero que se aprovecha octubre, promovido por las autoridades de Salud como “Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama”, para reforzar la campaña.

“Recuerden que este procedimiento es totalmente gratis”, escribió en su perfil de Facebook la semana pasada. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

