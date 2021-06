Video: Cae lluvia torrencial en Guadalupe y Calvo; se desborda arroyo y causa estragos

Your browser does not support HTML5 video.

Una fuerte lluvia torrencial en la región de Guadalupe y Calvo ocasiona daños en la cabecera municipal.

El arroyo que cruza la población presentó una fuerte creciente luego de varios meses de sequía.

La lluvia regresó a la región de Guadalupe y Calvo y el agua reclamó su cauce ya que tomó por sorpresa a los habitantes de la cabecera municipal

El agua arrastró vehículos que estaban estacionados en los arroyos y se introdujo en varios domicilios que colindan con el mismo.

Esta situación fue inesperada ya que a pesar de que se tenía conocimiento de lluvias aisladas en la región, no a la magnitud de los acontecido.

Seguridad pública cerró los accesos para evitar más daños materiales.

Se presentan descargas eléctricas y granizo,

Se estima que la precipitación es de unos 50 milímetros, agua que cayó en el poblado por espacio de hora y media, lo que rápidamente incrementó el caudal que cruza la zona urbana, mismo que arrastró a su paso toda clase de objetos incluidos varios vehículos.

Una camioneta propiedad de una empresa refresquera sucumbió ante la corriente y fue arrastrada por varios metros, al igual que otro automotor que fue alcanzado por la corriente en las inmediaciones del barrio de Coronado.

De momento, no se reportan personas lesionadas ni daños mayores, no obstante, durante el aguacero las personas experimentaron cierto pánico por la rapidez como el arroyo aumentaba, principalmente en la zona baja de la población.

Cabe señalar que esta es la primera precipitación de importancia de la temporada en esta zona del estado, toda vez que aunque ya se han presentado lluvias ninguna había sido de las dimensiones de la presentada este sábado.