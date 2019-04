Video: Casi 5 mil migrantes se encuentran en Chiapas en tránsito hacia el norte

Chihuahua.- Casi 5 mil migrantes provenientes de Centroamérica se encuentran en el estado de Chiapas, algunos en espera de ingresar al país y otros más en tránsito con rumbo al norte de México, mismos que se sumarían a los más de 20 mil extranjeros que han ingresado al país de octubre 2018 a la fecha.

Lo anterior ha generado reacciones diversas entre los mexicanos que vas desde los enfrentamientos registrados en Tijuana hasta el “blindaje” del municipio de Huixtla (Chiapas) donde el alcalde ordenó cerrar las entradas con patrullas y dejó botellas con agua en la carretera para que los migrantes las tomaran y siguieran su camino.

“Al momento son alrededor de 20 mil migrantes los que se han distribuido en el país y en Chiapas se encuentran alrededor de 4 mil 600 más que están en 3 lugares: en la estación migratoria Siglo XXI hay 500 que quieren ingresar; 1 mil 200 están entre Suchiate y Tapachula transitando hacia el norte y 2 mil 500 más que ya pasaron Pijijiapan un municipio ubicado a 200 kilómetros de Tapachula y vienen hacia el norte también”, dijo Juan José Zepeda Bermúdez presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas en entrevista exclusiva con El Diario.

Zepeda Bermúdez explicó que tan solo durante enero 2019 se entregaron más de 12 mil visas humanitarias con validez de un año para que el beneficiario pueda vivir y trabajar en cualquier parte de la república mexicana y al término de ese plazo renovarla. Hizo hincapié en que la migración es una condición característica de la historia de la humanidad y toca a los gobiernos apoyar a los ciudadanos.

“Quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos no podemos ver a unos primero y otros después, todos tenemos derecho a las oportunidades de desarrollo. Lo que ocurre en Tijuana y Juárez se vive también en Chiapas. La semana pasada se emitieron medidas cautelares a las autoridades del municipio de Huixtla y se abrió una queja en contra del alcalde porque cerró los accesos a su municipio con patrullas. Sí puso agua para ofrecer a los migrantes y dijo “pueden pasar pero por la carretera allí hay agua para que tomen pero al municipio no pueden entrar”, esto no puede ser, está al margen de la ley. También se han dado otras expresiones adicionales de algunos grupos del sector empresarial porque los migrantes no pueden garantizar que todos los miembros de la caravana sean de un comportamiento ordenado y dentro de la ley. Efectivamente pueden venir personas con conductas ilícitas pero esto no puede generalizarse”.

El ombudsperson del estado sureño indicó que la autoridad mexicana tiene la facultad para detener y procesar a cualquiera que cometa un delito pero no se puede como sociedad señalar a todos los migrantes porque uno de ellos cometió un delito sino que se debe sancionar de manera individual.

“Al momento no tenemos registro de retornados a su país de origen pero sí detenidos por conductas ilícitas. De octubre a marzo cuando menos 8 extranjeros han sido detenidos por actos delictivos y en más de un caso se trata de homicidio. Ellos están siendo procesados. Las conductas ilícitas son muy lamentables como el caso de los cubanos y africanos que rompieron los cristales de la caseta de vigilancia de la estación migratoria”.

Abundó en que si bien es cierto es obligación del gobierno apoyarlos, este se ha visto rebasado por la gran cantidad de migrantes reportada aunque, aseguró que no hay datos de la presunta “caravana madre” que llegaría al país conformada por más de 20 mil hondureños.

“Hemos investigado al respecto, tuvimos una reunión con el Centro Nacional de Inteligencia y nos dicen que los informes que se tienen es que no se ha conformado ninguna caravana. En Honduras niegan que esto sea así y estamos al pendiente pero no la vemos conformada y ni siquiera con fecha precisa”, explicó.

Cuestionado respecto a las implicaciones de seguridad y posibles manifestaciones de rechazo que tendría una llegada masiva, Zepeda dijo que tendrían que ponerse en marcha acciones de acompañamiento.

“No es deseable que haya rechazo y enfrentamientos, de allí la convocatoria para solidarizarnos. Las autoridades tendrán que implementar acciones de acompañamiento para evitar enfrentamientos y que los migrantes no incurran en conductas ilícitas. El tema de la migración no es necesariamente un problema, es algo que caracteriza a las personas. En la historia de la humanidad las migraciones siempre se han dado, sin embargo en el siglo 21 se han visibilizado más. Tenemos un flujo mayor porque todo mundo tiene derecho a aspirar a mejores condiciones de vida, entonces la situación que prevalece en el triángulo norte de Centroamérica han motivado la migración hacia el norte, muchos con interés de llegar a Estados Unidos y otros simplemente por salir de las precarias condiciones que viven en su comunidad amenazados por clicas del crimen organizado y la pobreza. Una nueva forma de migrar que encontraron son las caravanas porque así las condiciones de regularización se facilitan. La primera se dio en octubre, que estimamos arriba de 7 mil migrantes mientras que en la de enero sumaron alrededor de 13 mil personas”, concluyó.