Video: Choca contra muro que delimita la ruta troncal en Juárez

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Una guiadora se impactó anoche contra uno de los muros de contención utilizados para las obras de la ruta troncal.

El accidente ocurrió anoche en Paseo Triunfo de la República, a unos metros de la avenida de las Américas.

"Me quise cambiar de carril y choqué contra la estructura, pues no me di cuenta de que estaba ahí", dijo la mujer, quien conducía una pick up, tipo Frontier, de reciente modelo.

Con la conductora viajaban otras dos personas, los cuales al igual que ella bajaron de la unidad por temor de que fuera a incendiarse.

Los involucrados presentaron algunos golpes en el rostro, pero no requirieron hospitalización.