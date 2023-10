Video: Con groserías, piden arreglar suministro de agua

Parral, Chih.- Ante la falta de agua un grupo de mujeres que viven en la ampliación de la colonia Juárez, se manifestaron en la planta potabilizadora e impidieron que las pipas fueran llenadas hasta en tanto no les enviaran el vital líquido a sus hogares, la manifestación se salió de control ya que las quejosas arremetieron con ofensas y palabras altisonantes contra el encargado de la planta.

Las manifestantes estaban solicitando una pipa con agua para sus domicilios, entablaron un diálogo con el encargado de la planta quien, aseguran, de manera burlona, les indicó que no podía mandar ninguna pipa porque tenían atender una fuga de agua, lo que enardeció más a las quejosas, quienes bloquearon el acceso a la planta y el área de llenado hasta en tanto se cumpla con su petición, "no me digas que sí con esa cara de pendejo" Le gritó una de ellas al funcionario.

"Lléname el agua en mi casa y luego haces lo que se te de tu pinche gana, como en 15 dias no han podido mandar una pinche pipa que no tengo agua desde hace pinches 15 días, porque se supone que tengo que estar yéndome a otra casa a bañar, porque tu no haces tu pinche trabajo que para eso te pagan," El funcionario únicamente contesto que "sí" y la manifestante hasta ahora no identificada, pero que portaba una sudadera rosa y fue incluso grabada en video le dijo: "no me digas que si con esa cara de pendejo."

Aseguraron que no se moverán del lugar hasta que les resuelvan el problema, pues no entienden qué tiene que ver la fuga de agua con el llenado de tinacos.

La manifestación duró aproximadamente dos horas y luego de varios gritos y ofensas el encargado de la planta envió las pipas a los domicilios de las quejosas y quedó solucionado el conflicto.