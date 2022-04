Video: Convocan a LeBaron a audiencia y no lo dejan entrar

Ciudad de México.- Desconcertado dijo estar Adrián LeBaron, luego de que hace un par de días se le convocara a la audiencia que se llevaría a cabo en el centro de justicia del Altiplano por el caso del asesinato de su familia y no lo dejaran pasar, siendo dijo, un derecho como víctima.

"He seguido todas el camino que dicen las leyes para que se me haga justicia, que se le haga justicia a mi hija, a mis nietos masacrados, fui convocado a una audiencia y se llevó a cabo sin mi, fui relegado, y tampoco pasó la Comisión de Atención a las Víctimas, la CEAV no pudo y son mis asesores jurídicos" acusó LeBaron.

Aseguró desconocer las razones, sin embargo, mencionó que seguirá confiando en que será reconocido como víctima en los procesos de delincuencia organizada; insistió en su disposición de ayudar de todas las formas posibles.