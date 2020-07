Video: Corren de mall a ‘héroes’

El Diario de Juárez / El área de comidas de la plaza a la izquierda y a la derecha Rolando Talavera

Ciudad Juárez— Con empujones e insultos, enfermeras y médicos del Hospital 6 del IMSS que vestían su uniforme de trabajo, fueron expulsados por personal de seguridad de Plaza de las Américas, ubicada en la zona del Pronaf, denunciaron los afectados.

El probable responsable del acto de discriminación sufrido por el personal de Salud fue identificado como Rolando Talavera, quien según dijeron los encargados del restaurante “El Tamalón”, es el administrador de la plaza y no es la primera vez que maltrata a sus clientes, todos ellos empleados del Seguro Social.

“Nosotros diariamente vamos ahí para comprar nuestra comida para llevar, pero hoy (viernes) nos agredieron y nos corrieron. Nosotros sólo vamos por comida, tenemos ese derecho después de pasar horas trabajando”, dijo ‘Martha’, una de las quejosas que solicitó el anonimato por temor a represalias.

En Chihuahua el Código Penal establece en su artículo 197, inciso dos, penalidades de seis meses hasta 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario, así como multa de 50 a 200 días a quien atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas al negar a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.

También el Código Penal Federal ampara al personal del IMSS, ya que el artículo 149 dispone sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa a quien atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas al negar un servicio o una prestación a la que tenga derecho.

“Como trabajadora del Sector Salud, no soy persona de riesgo, tomamos nuestras precauciones y somos profesionales. Hemos hecho muchos sacrificios personales, yo tengo cuatro meses sin ver a mi familia porque sigo trabajando y para hacerlo bien necesito comer”, lamentó entre lágrimas la enfermera.

El incidente ocurrió ayer viernes a las 10:20 horas en el área donde se vende comida para llevar.

“Estábamos alrededor de cinco a siete personas comprando. Una compañera y yo nos sentamos en una jardinera y un guardia se acercó para decirnos que por orden de Gobernación nosotras no podíamos estar sentadas. Yo le comento que nos vamos a levantar, pero le aclaro que Gobernación no prohíbe que estemos sentadas”, explicó Martha.

Las dos enfermeras se acercaron al local donde ordenaron los alimentos y empezaron a platicar con dos médicos que también esperaban su comida, cuando llegó el hombre al que identificaron como Rolando Talavera, administrador de la plaza, a tomarle fotografías.

“Al momento que me toman la foto le pido por favor a la persona que borrara la imagen porque no lo autorizaba y él con ademanes groseros me dijo ‘lárgate de aquí, ya me tiene cansado todo el personal de salud que viene a esta plaza, esto es propiedad privada’”, narró la enfermera.

Uno de los médicos que la acompañaba, cliente del negocio de comida, intervino en su defensa y también fue insultado.

“A él le dijo ‘tú no te metas cabrón’, cuando el doctor le pedía que dialogáramos y que borrara la fotografía, este señor respondió otra vez con insultos y me dijo ‘lárgate de aquí, eres una vieja naca, lárguense de aquí y no pueden entrar porque es propiedad privada’”, agregó.

Cuando la enfermera se retiró, desde el hospital decidió llamar al 911 y denunciar los hechos, que quedaron asentados bajo el folio 0702012348. Dos unidades de Seguridad Pública atendieron el llamado y la acompañaron a la plaza para solicitar que borraran su fotografía.

El supuesto administrador se negó a hablar con los agentes preventivos y otra persona a su cargo fue la que atendió a los oficiales y, también a gritos, negó los hechos. Finalmente la persona accedió a borrar la foto de la enfermera, aunque “Martha” asegura que era una copia, ya que quien tomó la foto con su celular fue Talavera.

Maribel Hernández, titular de la oficina de Gobernación, afirmó que no existe ninguna orden de la dependencia que ella encabeza de negarle a nadie el servicio.

“Y menos al personal del Sector Salud, jamás va a ser esa una disposición de Gobernación. Me deslindo totalmente y que él se haga responsable de sus palabras y acciones. Gobernación ha manifestado su solidaridad con muchas áreas, por lo que los conminamos a que acudan ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y procedan”, aseveró.

Los trabajadores del restaurante aseguraron que esta no es la primera vez que Rolando Talavera agrede a los clientes que laboran en el IMSS, por lo que exigen que sea respetuoso para con todas las personas y en especial con aquellos que están al frente de la batalla contra el Covid-19.