Video: Darán colectivos y feministas el ‘Antigrita’

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Representantes de uno de los colectivos participantes

Ciudad Juárez— En medio de la violencia que viven las mujeres en Ciudad Juárez, colectivos y feministas darán el “Antigrita” el próximo 16 de septiembre en la plaza del Monumento a Benito Juárez, en donde también buscan apoyar la economía de las juarenses con la “Mercadita Fronteriza”.

“No se puede dar un grito de libertad, no se puede dar un grito de ¡viva México!, no se puede festejar una fecha cuando las mujeres seguimos siendo violentadas de formas terribles; mujeres, niñas y adolescentes… es una fecha que queremos aprovechar con ‘antigrita’ para visibilizar estas violencias de las que seguimos siendo víctimas”, destacó la agrupación Bloque Negro.

En contexto de la celebración del Grito de Independencia que se celebra en México, las feministas convocaron hoy a las mujeres a participar en la “Mercadita Feminista”, que iniciará a las 12:00 de la tarde en la plaza del Monumento a Benito Juárez, para que puedan ofrecer sus artículos y alimentos a la comunidad y apoyar su economía.

De acuerdo con los colectivos Soro Mercadita Feminista y Celestina Radical, encargados de organizar el evento comercial, hasta hoy hay 25 mujeres registradas para participar pero pueden registrarse hasta el próximo 10 de septiembre a las 11:59 de la noche.

Se dijo que se rentarán carpas que compartirán, por lo que el costo será de 217 pesos, pero si alguna mujer tiene su propia carpa podrá llevarla sin pagar nada.

A las 5:00 de la tarde dará inicio un programa artístico, con la participación de la cantautora Geovana Gómez y la cantante Alma Melgarito, además de la dancista Odeth Salas y la poeta Zihuatonalli Ruiz, pero también pueden participar otras artistas, quienes tienen hasta el próximo 15 de septiembre para registrarse.

Finalmente, se dará el “Antigrita”, la cual será “un grito por la vida y el bienestar de las mujeres”, informó Fuerza Feminista Fronteriza (FFF), una agrupación que nació en marzo pasado con la intención de crear denuncia a través del arte.

La convocatoria es para “las artistas, las productoras, las creadoras y la comunidad en general para que nos concentremos. Este es un evento organizado por colectivas feminsitas, es un evento en el que convocamos a las mujeres a participar, pero invitamos a la comunidad en general a que se acerque al evento para el consumo de los productos que van a estar vendiendo las compañeras que se van integrar en la Mercadita Feminista”, informó FFF.

Las representantes de la agrupación destacaron que la exigencia es “porque este no es un día de fiesta para nosotras, no es un día para festejar, las mujeres siguen siendo asesinadas; once mujeres al día mueren en este país en condiciones de violencia, entonces no podemos estar festejando la libertad que a las mujeres se nos ha negada. Las mujeres en el siglo 19 participaron en este movimiento de independencia por esa libertad deseada y soñada para todo un país. Sin embargo, esa libertad solamente se les ha otorgado a los hombres, las mujeres todavía no gozamos de esa libertad, y nos dicen que podemos salir y que podemos trabajar, pero las mujeres salimos a las calles con miedo, y andar con miedo en las calles, eso, que me disculpe todo el mundo, eso no es libertad”, destacaron.

Libertad es tener la certeza de poder salir a la calle y estar segura de regresar con bien, no el tener que pensar qué poderse para salir y no ser víctima de acoso, agregaron.

“Mientras las mujeres no gocemos de una plena libertad vamos a estar siempre en las calles gritando y exigiendo por esa libertad que se nos niega todos los días”, aseguraron.

Integrantes de la agrupación Mujeres en Rebelión también destacaron el miedo que sienten las mujeres en esta frontera de los cuerpos policiacos.