Video: Declara juez legal la detención de 5 por ataque a policías en la Gómez Morín

Cortesía / Los detenidos

Ciudad Juárez.- El juez de control Luis Javier Ortíz Beltrán declaró legal la detención de Pedro S. R. de 22 años, Pedro Exiquio H. G. de 27, Fernando R. G. de 33 años, José Manuel H. F. de 38 años y Alejandro L. S. de 20 años, quienes fueron formalmente acusados por homicidio doloso en grado de tentativa contra policías municipales y por la posesión de armas, delito contra la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, bajo la causa penal 10/23.

Durante la audiencia inicial la representación social no mencionó que las cinco personas detenidas el domingo a las 6:50 horas por la avenida Manuel Clouthier, cerca de Ejército Nacional, y Manuel Gómez Morin, estuvieran relacionadas con la fuga masiva del Cereso 3 o pertenecieran a algún grupo delictivo.

En el desarrollo de la audiencia inicial, que comenzó a las 13:15 horas, la representación legal de los tres primeros detenidos pidió que no fuera declarada de legal la detención por diferencias de horario de la captura entre el parte informativo,que lo registra a las 06:50 horas, mientras que el Registro Nacional de Detención lo reporta a las 04:50 horas.

Es decir, expuso, ya estaban arrestados cuando la Policía dice ocurrieron los hechos, entre otras deficiencias de la puesta a disposición que argumentó.

“Es tan lamentable que la policía narre hechos que no ocurrieron y no se conducen con la verdad”, expuso la abogada particular.

Otra inconsistencia fue la puesta a disposición cinco horas después de la detención.

El Ministerio Público, adscrito a la unidad de investigación de delitos contra la vida, pidió al juzgador que no tomara en cuenta esta petición, por considerar que se acredita la hora de la detención y consignación, argumentando que tendría que llamar a declarar a los agentes responsables de la detención y a los responsables de la captura de datos del RND y no se está en ese momento procesal.

Previamente, la defensa legal de tres de los detenidos pidió que se aplicara el Protocolo de Estambul por supuestos actos de tortura cometidos contra sus clientes.

El juzgador pidió a cada uno de los acusados a que narrara los hechos, uno a uno narró la forma en que fue golpeado y mostraron físicamente las huellas de los golpes recibidos en diversas partes del cuerpo. Uno pidió ser atendido por un médico por sufrir mareos y dolor de cabeza.

El juez ordenó al Ministerio Público que investigara estos probables actos de tortura en un plazo de 48 horas a fin de deslindar responsabilidades, ya que los acusados refirieron haber sido golpeados en la estación de policía y por los agentes investigadores.

El juez además notificará a los peritos especializados del Tribunal Superior de Justicia para aplicar el Protocolo de Estambul e investigar lo declarado por los detenidos.

La abogada particular también pidió al juez que solicitará a los medios de comunicación la reserva de su nombre, que no solicitó al inició de la audiencia, ya que durante el desarrollo de la

misma observó que ya se manejaba su nombre.

El juzgador conminó a los reporteros que atendieran esta petición, pese a ser realizada a destiempo, pues solo el MP y los detenidos pidieron la reserva de los datos personales.