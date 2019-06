Video: Detienen a mexicoestadounidense promigrante en el bordo del río Bravo

Ciudad Juárez— Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron esta mañana al mexicano con ciudadanía estadounidense, Roberto Márquez, 57 años de edad, mientras se manifestaba por tercera ocasión en el bordo del Río Bravo.

Esta vez el zacatecano que se hace llamar “Robenz”, colocaba la leyenda “Something to think about

If Scott. D. Warren is a criminal then sing me up”, (Si scott D. Warren es un delincuente, entonces yo también lo soy), sobre una gran bandera en colores grises.

Junto a él fue detenido un camarógrafo y un hombre mexicano que lo ayudaba a instalar su manifestación.

'Robenz', como se hace llamar de manera artística, dijo que con sus mensajes busca levantar la voz para defender a los migrantes, contra los acuerdos sobre migración y economía entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

La primera bandera de 50 metros de ancho que colocó el 6 de junio junto al muro fronterizo, a la altura del Puente Negro tenia la leyenda “United States of Inmigrants” (“Estados Unidos de Migrantes).

La segunda bandera colocada días después “The economy has great leaders and it’s been taken cared of the immigrants don’t have any their situation is gettin worse” ("La economía tiene grandes líderes y se ha tomado cuidado de los inmigrantes que no tienen nada. Su situación está empeorando").

Decidió manifestarse en Juárez debido a la gran cantidad de migrantes que cruzan por ese punto, junto al Puente Negro.

El originario de La Cantera, Zacatecas, quien cruzó ilegalmente la frontera en 1974 y quien quien trabaja en Estados Unidos en la construcción, pero desde hace cuatro años hace arte urbano.