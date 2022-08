Video: Exigen exbomberos liquidación tras ser despedidos en 2021

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de manifestantes Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Un exbombero conversa con Héctor Ortiz Orpinel Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de manifestantes

Ciudad Juárez— Oscar Mancha Reyes y Pedro Guerrero llegaron hasta las instalaciones de la estación central de Bomberos, acompañados de familiares y amigos, para llevar a cabo una manifestación pacífica con el fin de exigir que se les pague su liquidación luego de que el pasado 23 de septiembre de 2021 se les despidió injustificadamente, señalaron.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel se acercó a los quejosos que le expusieron su caso y se comprometió a atender su situación.

“Todos los temas se van a atender, yo me comprometo a darle atención primeramente al asunto, ver porque no se ha procesado o que es lo que paso y vemos lo del tema de la jubilación”, expresó.

“El tema es que puedan contar con esa certeza de que se van atender todas las necesidades que sean dentro del estado de derecho”, dijo Ortiz Orpinel a los manifestantes.

Mancha Reyes, indicó que laboró durante 24 años en el Departamento de Bomberos y llegó hasta el cargo de comandante, mientras que Pedro lo hizo como capitán durante 21 años, y fue por un cambio de administración el motivo por el que ellos creen que los despidieron.

“Decimos injustificadamente porque la persona de recursos humanos nosotros le cuestionamos porque nos estaba despidiendo y dijo que no tenía por qué tener una razón y que el alcalde tenía la facultad para hacerlo, aun así nosotros nos retiramos y creímos que nos iban a dar oportunidad para jubilarnos lo cual no se nos dio y hasta la fecha el tramite está varado porque no nos han entregado ni un cinco”, dijo Mancha Reyes.

“Nos presentaron dos hojas que es la renuncia voluntaria y el cese definitivo, ninguna de las dos hojas nos entregaron y nos dijeron que ya no podíamos estar dentro de las instalaciones y se nos sacó”, añadió Guerrero.