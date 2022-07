Video: Fueron 20 las viviendas dañadas por el sismo en San Juanito

Chihuahua, Chih.- De acuerdo al coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, fueron 20 las viviendas dañadas por el temblor que se registró esta mañana en San Juanito. Maguarichi ha reportado cuarteaduras leves (fractura estructural) en 15 en viviendas.

En San Juanito, municipio de Bocoyna, reportan 4 viviendas con el mismo daño con algunas cuarteaduras.

Mientras que Guerrero, registró daños en ventanas de una vivienda derivado a la vibración.

Los municipios donde se sintió el Sismo fueron Urique, Maguarichi, Bocoyna, Uruachi, Cuauhtémoc y Carichí hasta el momento.

En esta ciudad, se reportó la evacuación de trabajadores de la Plaza Platinum en la avenida La Cantera, los cuales fueron desalojados minutos después de que se presentara el sismo que tuvo epicentro en el municipio de Bocoyna.

"Chihuahua no se destaca por ser un estado con actividad sísmica frecuente, pero eso no descarta que se continúe presentando en algunas zonas estos movimientos, este sismo se debe a la distención de placas, cabe señalar que no es choque de placas, si no que se trata de fallas locales", citó el coordinador.