Video: Golpean entre varios a alumnos de la Técnica 47 en Ciudad Juárez

Tomada del video / El grupo de menores golpeando a uno de los estudiantes Tomada del video / El grupo de menores golpeando a uno de los estudiantes

Ciudad Juárez.- Padres de familia de la escuela secundaria Técnica número 47, ubicada en la colonia Infonavit Casas Grandes, divulgaron en redes sociales algunas golpizas grabadas en video de adolescentes externos contra alumnos de esa escuela.

En uno de los casos, documentado al parecer por uno de los agresores, se observa a dos muchachos vestidos de negro, con lentes oscuros y joyería, golpeando a dos alumnos en la cara. A uno de ellos lo patean en repetidas ocasiones e incluso, otro de los participantes, lo ahorca con lo que parece ser un cinturón.

“Podría catalogarse uno de esos ataques como intento de homicidio, pues uno de los jóvenes agresores toma un cinto e intenta ahorcar al menor estudiante”, señaló un lector a esta redacción.

En ese mismo material, mientras ahorcan al niño víctima, sus golpeadores saludan a la cámara.

En algunos grupos de Facebook circula el material, en el que piden a las familias de “los niños” “que les pongan orden y no sean tan abusones”.

“El día que les pase algo a ellos van a decir tan bien niño que era? (sic), alguien que me diga donde denuncio o que puedo hacer ya que la escuela se deslinda diciendo que no pasa dentro de la Escuela Secundaria Tecnica No. 47 La casa de los oso”, dice la denuncia en redes sociales.

En esos mismos grupos aparecen otros videos de peleas distintas, al parecer con los mismos menores golpeando a otros estudiantes con uniforme.