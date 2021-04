Video: ‘Hasta la muerte defenderemos la Gómez Morín’

El Diario de Juárez El Diario de Juárez El Diario de Juárez El Diario de Juárez El Diario de Juárez El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— "Hasta la muerte, ni me quitaré de aquí aun y cuando me amenacen y me hayan golpeado", con esa expresión defendía una mujer su espacio dentro de una casa de campaña instalada a modo de protesta sobre la avenida Manuel Gómez Morín y la calle Arboledas.

Después de la irrupción de unos 10 trabajadores con una máquina retroexcavadora (Mano de Chango) y cerca de 50 agentes de la Policía de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), los manifestantes, opositores al carril confinado del BravoBús, se quejaron de abusos de parte de los estatales y siguen colocados a un lado de la acera.

No se piensan retirar comentó el doctor Rueda, una de las personas que encabeza la protesta, quien responsabilizó al Gobernador Javier Corral del daño físico que pudieran recibir.

Denunció que tras la llegada de los policías, una de las manifestantes fue detenida y no saben a qué lugar fue trasladada.

Los trabajadores siguen destruyendo el pavimento en el camellón central de la avenida Manuel Gómez Morín.