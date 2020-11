Video: Irrumpen comerciantes en oficinas estatales en Juárez

Gabriel Cardona/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Alrededor de 150 comerciantes se plantaron este miércoles al exterior de la Unidad Administrativa “Pueblito Mexicano” para exigir al Gobierno del Estado les permitan reabrir sus negocios.

Por instantes, los manifestantes bloquearon el acceso principal a las oficinas de Gobierno, en donde incluso, algunos intentaron ingresar de manera abrupta para exigir ser atendidos por Gobernación.

Minutos antes de la protesta en el edificio ubicado sobre la avenida Lincoln, dichos comerciantes realizaron un plantón afuera de la Presidencia Municipal de esta ciudad, para pedir a las autoridades que se les permitiera reactivar sus negocios.

El director de Regulación Comercial, Leonel Ortega, pidió a los ambulantes que se manifestaron, un día para tratar su asunto con el gobierno del Estado.

Dijo que el cierre de actividades es una orden estatal y hay que acatarla, y el Municipio lo que ha hecho es atender el decreto.

Por lo anterior, los comerciantes marcharon desde la Presidencia Municipal hasta “Pueblito Mexicano” para pedir una solución al Gobierno del Estado.

“Que salgan a atendernos, no es justo que no nos dejen trabajar, vamos abrir de manera responsable, con todas las medidas de sanidad necesarias, no podemos creer que Salud permita a otros negocios y empresas grandes seguir abiertos y nosotros sigamos batallando”, dijo uno de los manifestantes.

Tras la implementación del semáforo “rojo modificado”, establecimientos como bares, cantinas, centros nocturnos, salones de fiestas, cines, gimnasios, comercios ambulantes y semifijos, entre otras actividades consideradas no esenciales permanecen suspendidas.