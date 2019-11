Video: juntan dinero y regalan zapatos a compañero de preparatoria

Con un par de zapatos, una chamarra y un sobre con dinero estudiantes de tercer semestre de preparatoria del Cobach 6 en Ciudad Juárez, sorprendieron a "El Primo", uno de sus compañeros de clase que estudia y trabaja para apoyar económicamente a su familia. El momento fue captado en video por uno de los alumnos y se ha vuelto viral en las últimas horas.

Los tres alumnos que idearon la sorpresa relataron en entrevista con EL Universal que "El Primo" es un compañero muy querido por todos, por lo que al enterarse que se le habían roto sus zapatos decidieron organizarse con profesores y compañeros para juntar dinero y comprarle unos nuevos.

"Sabemos que estudia y trabaja y le echa muchas ganas. Y luego, aunque llega muy cansado de trabajar todavía tiene fuerza para salir con nosotros sus amigos, por eso quisimos hacerle este gesto, para que sintiera nuestro afecto", comentó uno de los tres autores de la sorpresa del joven.

De acuerdo con los estudiantes cada quién cooperó con lo que podía y con la cantidad recaudada también les alcanzó para comprarle una chamarra y darle un poco de dinero en efectivo.

"Aquí cada vez hace más frío y nuestro compañero solo venía con un suéter, así que creímos que una chamarra también le serviría", explicó otro de los alumnos, quien destacó que la vendedora de la chamarra, al enterarse de su buena obra, los apoyó con un descuento en el precio de la misma.

En el video que ha circulado en redes, se muestra cómo el estudiante llega a su lugar y encuentra una caja forrada con papel de colores. Desconcertado, "El Primo" comienza a abrir la caja alentado por los gritos de sus compañeros.

De pronto uno de sus compañeros se para al frente del salón de clases y comienza a explicarle qué sucede: "'Primo', hicimos este gesto para ti porque sabemos que le echas ganas a la vida. Estudias, trabajas y no cualquiera puede hacer eso. Esperemos no te ofendas con esto, créeme que es de todo corazón", concluye el alumno.

"¡Eres el mejor!" se escucha gritar a otro mientras "El Primo" se acerca a abrazar al compañero que dio las palabras. Con lágrimas en los ojos, el joven que recibió los regalos procede a probarse la chamarra nueva y a agradecerle a sus compañeros: "Gracias a todos, es la primera vez que me hacen esto, una sorpresa (…) y no me tiene que dar pena, al contrario me tiene que dar orgullo de mis compañeros" se escucha decir a "El Primo" al tiempo que otro de los alumnos lo abraza.

El video de la sorpresa de "El Primo" ya tiene más de 200 mil vistas y ha sido compartido por más de 4 mil 800 cibernautas vía Twitter, quienes se han conmovido con el gesto que tuvieron los alumnos de preparatoria con su compañero.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx