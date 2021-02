Video: ‘La niña vio a su mamá muerta’

Staff / El Diario de Juárez / En las paletas del frente de la vivienda todavía se aprecian manchas de sangre

Ciudad Juárez.- “La niña vio a su mamá muerta y corrió a avisar a la señora que vive en la otra casa, ella también traía sangre en la ropita, yo creo de cuando entró a ver qué había pasado”, narró una vecina de la vivienda, donde la tarde del martes pasado tres personas fueron asesinadas y otra más resultó lesionada.

Hasta ayer por la mañana las paletas que protegen el domicilio localizado en el número 556 de la calle Rivera de Boboli de la colonia Riberas del Bravo etapa 5, aún estaban bañadas de sangre. El rastro se extendió varios metros por la banqueta, según mencionaron los vecinos debido a que un lesionado intentó escapar para pedir ayuda.

En esa casa vivía Gaby, de 27 años de edad, madre de dos niños de 6 y 12 años, y una menor de 8 años, quienes jugaban en la calle cuando sujetos armados llegaron a la vivienda para asesinarla junto con otros dos hombres.

“Gracias a Dios no estaban adentro cuando pasó todo, mi hija y la niña andaban jugando allá atrás y su hermanito, quién sabe cómo supo la niña, yo salí con mi mamá y le dije ándale no sé qué pasó, los niños estaban llore y llore, y me los traje para acá, pero no sé la niña cómo supo”, narró otra vecina, quien resguardó a los menores en su casa luego de ocurrido el ataque.

Otra de las entrevistadas, de quien se reserva su identidad, mencionó que supuestamente en el lugar se reunían varias personas a consumir cristal.

A los dos hombres que murieron junto con Gaby no los conocían, ya que ella era reservada y sólo saludaba, dijo otra persona mientras observaba temerosa la vivienda donde sucedió el hecho violento. Fueron pocos balazos los que se escucharon, por lo que en un inicio pensaban que eran láminas que habían caído.

“Ahorita el peligro es que puedan regresar, tenemos mucho miedo, yo sí tengo mucho miedo y más por mis niños, porque si llegan a regresar o algo”, mencionó una de ellas.

El triple homicidio se reportó alrededor de las 7:00 de la tarde del martes y hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la detención de presuntos responsables.

“Nos sentimos muy mal por los niños, donde hay niños uno se va a sentir mal, ella deja a sus niños, aquí se la mantenían en la calle y que bueno porque si no hubieran estado en la calle no hubiéramos podido resguardarlos, sinceramente yo no me hubiera metido a la casa, aquí estaban llorando, yo los resguardé hasta que llegaron el papá y la tía, pero pobrecitos, son cosas que no se les quitan de la mente”, mencionó una de ellas.

El Diario publicó el martes que, de acuerdo al mapeo delictivo realizado por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), basado en las denuncias que presentaron los juarenses ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) durante enero de 2021, Riberas del Bravo es una de las tres zonas con mayor índice de violencia en Ciudad Juárez.