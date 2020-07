Video: 'Llegaron como una nube negra', plaga de insectos invade vivienda

Tomada del video

Ciudad Juárez.- Una plaga de insectos, que aún desconoce, obligó a Alma Rosa Cabrera, de 56 años, a tener que salir de su domicilio en la colonia Granjas Polo Gamboa; urge por el auxilio de las autoridades sanitarias.

Optó, ante las picaduras de los invasores que “llegaron como una nube negra en el cielo”, a salirse de su hogar junto a menores que residen con ella, en el cruce de las vialidades Tapachula y Veracruz.

Tapizadas por esta plaga se encuentran las paredes de su casa, por lo que teme se reproduzcan más e invadan domicilios aledaños, y aunque pidió ayuda de Protección Civil -señala- no le fue ofrecida, ya que se le dijo que “había más por delante” y por ello, ante su desesperación, lanzó este llamado.

“Si nomás me vieran los brazos cómo los traigo, es peor que un piquete de moyote porque deja como moretones y a parte tengo dos niñas que las tengo encargadas porque no pueden estar los niños en la casa. Ya fumigué y no se quitan. Nos pican y traigo como bolas en los brazos, en la cabeza, en la espalda, todos estamos picados. A mi casa no se puede entrar, ya no hallo qué hacer”, señaló.

Ante esto, brindó su número de teléfono 656-550-32-82, esperando que algún funcionario de vectores o del municipio brinde auxilio a ella, a su familia y a sus vecinos, quienes persisten asustados desde el pasado miércoles, cuando de forma imprevista arribó la plaga, multiplicándose.