Video: ‘Lo primero que hizo fue abrazarme', héroe que rescató a mujer del dique

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

"No pensé otra cosa más que salvar la vida de la mujer en riesgo y sabiendo nadar, gracias a los cursos que he tomado, pude llegar hasta ella y asegurarla. Al verme a su lado lloró, me abrazó, porque estaba en crisis emocional por un problema personal", comentó el capitán Primero, Rigoberto Mendoza, del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El capitán llegó al dique de la colonia La Presa, en bulevar Zaragoza y el eje vial Juan Gabriel, tras recibir reportes de una mujer que se había metido a las aguas pluviales en una zona de mucho peligro.

Al llegar encontraron la situación de riesgo y por ello no dudó en despojarse de la camisola, de sus zapatos y le pidió autorización al titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, para meterse a nadar y concretar el salvamento lo más pronto posible, ya que se desconocían las intenciones de la mujer en peligro.

Al llegar nadando hasta un árbol en medio del dique, donde la víctima se aferraba a un árbol, el rescatista pudo platicar con ella y la sostuvo del brazo en todo momento; mientras dialogaba esperaba la llegada de otros bomberos y el equipo acuático.

“Lo primero que hizo fue abrazarme” narra el héroe que con voluntad firme hizo el rescate de la dama que se encontraba con afectación emocional evidentes.

Con apoyo de dos sogas y una lancha, los bomberos se aproximaron a la mujer y la subieron para ponerla a salvo en la superficie, donde la esperaba un grupo de paramédicos de Rescate.

Tras el salvamento de la mujer, unos cien espectadores que se acercaron al lugar, aplaudieron durante varios minutos a los bomberos y en especial al capitán Mendoza, quien acumula dos salvamentos de mujeres en 24 horas.

Algunos ciudadanos se acercaron al atrevido rescatista para felicitarlo por su valor al meterse al agua y salvar a la mujer, pero solo dijo de manera humilde: “es mi trabajo”.