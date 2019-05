Video: Los rastros de la sangre... ‘Se veía todo rojo y cómo salían volando los casquillos’

Ciudad Juárez.- Los rastros de sangre por las calles y el temor de los vecinos tras haber escuchado los disparos y los gritos, son las huellas que dejó la masacre que ocurrió esta madrugada en Riberas del Bravo.

La masacre donde perdieron la vida tres hombres y una mujer, ocurrió en la calle Rivera de los Pinos 2808-29 y Rivera de Mitla, en la etapa 8 del complejo habitacional ubicado al nororiente de la ciudad, en lo que al parecer era un punto de consumo de drogas.

De acuerdo con las autoridades dos personas más fueron registradas como heridas, pero los rastros de sangre y los vecinos narran que al menos hubo de seis a siete heridos más, quieres huyeron por el frente y por las calles de atrás.

“Escuchamos los disparos, se veía todo rojo cómo salían volando los casquillos... y corrimos para adentro a escondernos, primero se escucharon disparos de arma corta, después ráfagas”, describió un vecino.

Otra mujer narró que al escuchar los disparos y temer una bala perdida se aventó al piso y fue hacia sus hijas para jalarlas también al piso, aunque su esposo ya las estaba protegiendo con su cuerpo.

La policía llegó como a los 10 minutos, pero el trabajo de la Fiscalía duró hasta esta mañana.

“Es un lugar muy inseguro, yo no dejo salir a mis hijos, no hay luz, no hay seguridad; la Policía y los militares patrullan y a veces paran a la gente para revisarla, pero la inseguridad los rebasa”, lamentó una vecina.