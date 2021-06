Video: Mujer ministerial ‘se la rifó’

Tomada de Facebook

Ciudad Juárez.- Después de que su camioneta se incendió y estuvo a punto de que explotara a no ser por la intervención de voluntarios, Haideé Gómez agradeció con un mensaje en redes sociales a todas las personas que la auxiliaron.

"Muchísimas gracias a toda la gente que me ayudó de verdad no saben cuánto se los agradezco si no fuera por ustedes la camioneta se habría incendiado hasta atrás y nos hubiera explotado en verdad gracias y a una ministerial mujer en específico que se la rifo bastante.

Es muy triste perder tus cosas así pero gracias a Dios estamos a salvo.

Yo no sé qué hubiera hecho sin toda esa gente buena que me ayudó arriesgando su vida con peligro a que explotara", escribió.

Después de la publicación, otros usuarios de redes sociales le brindaron palabras de aliento y a la vez que agradecieron a las personas que auxiliaron a la guiadora.

Otros le expresaron que no importaban los bienes materiales y lo importantes es que estaba sana y salva.

El incendio del vehículo ocurrió hoy sobre el Paseo de la Victoria, cerca del paso elevado de la calle Manuel Clouthier.

Aparentemente un problema en el sistema eléctrico fue lo que causó el fuego en el área de motor de la camioneta Chevrolet tipo SUV, informó un agente de Seguridad Vial.