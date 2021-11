Video: Piden alto a la violencia contra la mujer en Juárez

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Cruz de Clavos que conmemora a las mujeres desaparecidas Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Cruz de Clavos que conmemora a las mujeres desaparecidas Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de madres y organizaciones en el puente Paso del Norte Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de madres y organizaciones en el puente Paso del Norte Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de madres y organizaciones en el puente Paso del Norte Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de madres y organizaciones en el puente Paso del Norte Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de madres y organizaciones en el puente Paso del Norte Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Grupo de madres y organizaciones en el puente Paso del Norte

Ciudad Juárez— Al grito de “Ni una Más, Ni una Más, Ni una asesinada más”, madres y organizaciones que integran el Movimiento de Mujeres de Chihuahua exigieron este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer un alto a la violencia en Ciudad Juárez.

Vestidas de negro, con cruces rosas y los puños arriba, paradas junto a la Cruz de Clavos que se encuentra en los límites con Estados Unidos, reclamaron que Chihuahua encabeza los delitos contra las mujeres a nivel nacional, mientras que en esta frontera ya suman 158 mujeres asesinadas durante 2021.

“No hay voluntades políticas para la prevención, para generar cambios culturales en donde nos dejen de ver a las mujeres como propiedad del otro o como esa persona vulnerable, ese cuerpo al que puedo golpear, al que puedo violar o puedo matar”, reclamó Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres.

Graciela Ramos, de la agrupación Mujeres de Negro, que en 2001 colocó la Cruz de Clavos contra el feminicidio en esta frontera también reclamó que “ninguna mujer, ninguna joven, ninguna niña merece lo que sigue sucediendo hasta la fecha”.

Y es que de acuerdo con estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 2 mil 104 homicidios dolosos contra mujeres registrados de enero a septiembre en el país, 204 ocurrieron en Chihuahua, solo por debajo de los 251 asesinatos en Baja California y 238 en Guanajuato.

Aunque el gobierno federal coloca a Juárez como el segundo municipio del país con más casos de feminicidio, con 15 casos, por debajo de los 16 de Tijuana, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género (FEM) tiene contabilizados hasta octubre 19 feminicidios en la ciudad.

De enero a octubre, Chihuahua fue el Estado que recibió más llamadas de Emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer en México, con un total 48 mil 162 llamados de auxilio, seguido de 40 mil 211 en el Estado de México y 40 mil 78 de la Ciudad de México.

Además, en Juárez, en promedio, son denunciados al día 20 casos de violencia familiar ante las autoridades investigadoras; el 93 por ciento de los casos, equivalentes a 5 mil 088, han sido en contra de mujeres, niñas y adolescentes, según los Indicadores de Seguridad de septiembre, presentados ayer por la Mesa de Seguridad y Justicia, basados en estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante los primeros nueve meses del año, se denunciaron también 5 mil 436 casos de violencia familiar; 433 de ellas en enero, 525 en febrero, 600 en marzo, 572 en abril, 688 en mayo, 613 en junio, 736 en julio, 558 en agosto y 711 en septiembre.

Según las estadísticas, un promedio de 3.8 juarense acuden diariamente a denunciar casos de violencia sexual, ya de enero a septiembre sumaron mil 49 víctimas ante las autoridades investigadoras; 61 en enero, 65 en febrero, 124 en marzo, 126 en abril, 126 más en mayo, 134 en junio, 160 en julio, 121 en agosto y 132 durante septiembre.

En el año, 7 mil 896 mujeres de Ciudad Juárez han sido víctimas de violencia de género; sin embargo, el Senado de la República asegura que el 94 por ciento de las mujeres no denuncian, lo que significa que entonces hay 131 mil 600 mujeres víctimas de violencia sexual en esta frontera, denunció el Movimiento de Mujeres de Chihuahua.

También señalaron que mientras que en el país la tasa de delitos sexuales durante 2020 fue de 37 eventos por cada 100 mil habitantes, en Chihuahua la tasa es del 73 por ciento.

“Conmemoramos en la Cruz de Clavos que trajeron compañeras antecesoras desde Chihuahua y la colocaron aquí como una representación del feminicidio que sucede aquí, de la omisión del Estado cuando no nos protege, cuando no previene el feminicidio y cuando no tenemos acceso a la justicia. También trajimos la campana que fue forjada hace 10 años en la Ciudad de México por muchas mujeres que trabajan a favor de los derechos de las mujeres”, explicó Cortés.

Recordó que la Cruz de Clavos rosa que se encuentra en el puente internacional Paso del Norte, fue traída de la ciudad de Chihuahua para exigir un alto al feminicidio y dar a conocer al mundo la problemática de esta frontera.

“Desde 2001 aparecimos las Mujeres de Negro, cuando se encontraron los restos (de ocho mujeres) en el Campo Algodonero, y decidimos hacer actos significativos para que la prensa rompiera el cerco que el gobernador (Patricio Martínez García) tenía alrededor de este problema. Incluso, antes de salir de la ciudad de Chihuahua con la Cruz, hacia Ciudad Juárez, el gobernador dijo públicamente: son cinco viejas alborotadoras, que no tienen que hacer, que deberían de quedarse en su casa a cuidar a sus hijas. No solamente era denigrar a las víctimas, era denigrar también a quienes estábamos denunciado, como ya lo hacían las compañeras de Juárez. Así fue como a nivel internacional se difundió qué estaba sucediendo en esta querida ciudad”, relató.

“Cada campanada es un llamado para que el acceso a la justicia sea pronta, rápida, expedida y fácil para todas las mujeres”, explicó Cortés mientras retumbaba en el puente internacional el sonido de la campana en exigencia de justicia.

También fueron colocados en la Cruz de Clavos los nombres de las mujeres asesinadas durante el año en Ciudad Juárez, entre ellos los de tres niñas que victimadas.

Norma Laguna, mamá de Idalí Juache Laguna, víctima en 2010 de desaparición, trata y feminicidio, cuyos restos fueron encontrados en 2012 en el Arroyo El Navajo, en el desierto del Valle de Juárez, exigió también un alto a la violencia en nombre de las madres de Juárez.

“Son once años en los que mi hija no está conmigo, y lamentablemente ya no va a estar, pero yo aquí estoy para exigir justicia, para seguir buscando justicia para todas, y para que no siga sucediendo más el asesinato de mujeres y de niñas. Las autoridades tal parece que retroceden, y es muy triste para nosotros y para las mujeres que tienen a sus hijas desaparecidas y que tienen la esperanza de encontrarlas es muy triste”, reclamó.