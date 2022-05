Video: Regresa maestra chihuahuense que sufrió accidente en Ecuador

Tomada de redes Tomada de redes Tomada de redes

Ciudad Juárez.- El pasado 26 de diciembre un autobús salió de control en una carretera de Ecuador, dejando como saldo cuatro personas sin vida y varios lesionados de gravedad, entre ellos Aracely Ramírez Gómez, quien esta semana, a cinco meses de aquel accidente, logró retomar actividades como subdirectora de la escuela secundaria Técnica 60.

En medio de música, flores, globos blancos y porras, personal docente, administrativo y alumnos, le dieron la bienvenida al plantel ubicado sobre la avenida Manuel J. Clouthier esquina con Linaza.

En medio de risas y llanto por el sentimiento de regresar a las aulas, Aracely Ramírez agradeció el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo.

“Estoy bien agradecida con Dios por la vida de ustedes, porque cada persona que pone en mi camino, ha sido una persona que me ha enseñado algo y me siento bien bendecida y bien afortunada por eso, porque veo cada uno de sus rostros y puedo identificar la enseñanza que Dios me ha dejado en cada uno de ustedes”, expresó.

Fue a través de la página oficial de la institución educativa que se publicó un video en el que se detalla cada momento desde su ingreso al plantel, en donde ya era esperada por todos en la explanada.

“Estoy muy contenta y muy alegre, es una sorpresa que yo no me esperaba, gracias”, reiteró.

De acuerdo a archivos periodísticos, el percance ocurrió en el sector de Cotaló, en la provincia andina de Tungurahua, donde el camión de pasajeros se volcó sobre la vía dejando a varias personas afectadas, precisó el ECU911.

El automotor cumplía con la ruta entre la austral Cuenca y se dirigía hacia Baños, según el organismo de socorro, citado por Milenio.

El autobús perdió pista, se volcó y sólo la barrera de contención evitó que cayera a una quebrada, añadió la Policía de aquella comunidad, reportaron medios locales.