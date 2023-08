Video: Reporteros quedan atrapados en medio de la refriega

Staff / El Diario de Juárez / Las puertas de acceso al Hospital General muestran la evidencia del enfrentamiento

La que sería una noche “tranquila” en Ciudad Juárez en cuestión de minutos se transformó. Los ataques armados contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dejaron en medio de dos escenas del crimen a un periodista de El Diario y colegas de otros medios de comunicación, testigos de la violencia que prevalece en esta frontera.

“Miedo no me dio, después de resguardarme me ganó la pasión por hacer mi trabajo y empecé a grabar, para documentar lo que estaba pasando, eso es lo que hacemos”, dijo Josué Serna, reportero de esta casa editora.

En un lapso de dos horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fueron emboscados en tres diferentes puntos, por lo que reporteros, fotógrafos y camarógrafos de diferentes medios de comunicación se trasladaron a las distintas escenas del crimen.

Los reporteros ya cuentan con sus propios protocolos de seguridad, que aprendieron a implementar en una ciudad donde los hechos violentos no han parado en más de 15 años consecutivos.

“El domingo yo llegué a la oficina, por la noche, poco después de las 8, reportaron una agresión en el Hospital General”, narra Josué Serna.

Tomó su gafete, libreta y teléfono y se fue caminando.

Al llegar al lugar los agentes estaban en alerta, mantenían la calma y no se mostraban agresivos. El cerco policiaco para preservar la escena del crimen estaba cerrado entre Paseo Triunfo de la República y calle Fernando Montes de Oca.

“Ahí hubo varias versiones, que se metieron a la sala de urgencias a rematar lesionados y otros dijeron que no, que la agresión fue desde afuera. Lo malo fue que un paciente con epilepsia y paramédicos de la Cruz Roja que lo trasladaban también quedaron en medio de las balas. Los impactos en el edificio se observaban en los cristales de las ventanas y las paredes.

“Repentinamente suena la alerta del radio Matra y empiezan a pedir apoyo y salen todos los policías corriendo a subir a sus patrullas, sin nosotros saber a dónde. Varios reporteros corrieron detrás de los agentes, yo no corrí, porque estaba enviando una nota”, dijo.

Josué fue informado de que había otro ataque contra los policías estatales y, en compañía de otro reportero de El Paso, Texas, se trasladó hacia la avenida Óscar Flores Sánchez, donde un policía había sido asesinado.

“Llegamos a la zona de la agresión donde perdió la vida un agente, en la calle Barranco Azul, y estábamos en la parte norte de Óscar Flores dando cobertura a ese hecho cuando repentinamente se escucha una balacera y se escucha en la parte sur de la Óscar Flores, pasando la Barranco Azul.

Yo lo que hago es que comienzo a grabar hacia la escena del crimen (la patrulla) y repentinamente sale una pick negra y tras de ella una patrulla de la Policía municipal; cuando vienen de frente bajo el teléfono y corro a una unidad de Televisa y el auto de otro reportero de Tv Azteca, mi compañero corre a su vehículo y yo corro hacia atrás de la camioneta de Televisa”, comparte Josué.

“Cuando veo que viene la pick negra perseguida por los municipales tirándose balazos, le doy la vuelta a la camioneta y me voy para enfrente de la pick de Televisa, para cubrirme por enfrente por la parte del motor, y es cuando levanto el teléfono para tomar el video, la patrulla impacta la camioneta y la avienta contra el camellón y comienzan a disparar”, agrega.

Los representantes de los medios de comunicación quedaron en medio del fuego y una vez que se sintieron seguros empezaron a grabar los hechos.

“Miedo no me dio, sí me protegí, no es la primera vez que pasa, pero siempre gana la pasión por hacer mi trabajo. Así es el periodismo”, dice el reportero, que poco después se puso en contacto con su familia para avisar que todo estaba bien y que seguía trabajando.