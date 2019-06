Video: Roban y destazan vacas en el Vallecillo

Chihuahua.- A través de un video, dan a conocer la nueva modalidad de robar y luego destazar ganado en el seccional de El Charco, lo cual no es la primera vez que sucede, comentó el presidente de dicha comunidad, Carlos Ramos Hernández.

Comentó que la madrugada de hoy una vaca, propiedad de Óscar G., poblador de El Vallecillo, fue hurtada y posteriormente destazada para vender la carne en bulto o hacer carne seca, debido a que no cuentan con qué trasladar el animal a otro lugar.

Aclaró que no es la primera vez que los delincuentes roban ganado y luego lo destazan, motivo que ha obligado a los ganaderos a permanecer despiertos para cuidar sus animales, sin embargo sigue pasando dicha actividad.

En este sentido manifestó que los pobladores han realizado varias denuncias en la Procuraduría de robo de ganado en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, esta actividad ilícita sigue pasando en las comunidades del seccional.