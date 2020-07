Video: Se corrigió expediente de César Duarte: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que se intervino para corregir el expediente del ex Gobernador César Duarte debido a que extradición no procedía como estaba inicialmente.

Comentó que no sabe si se realizó mal de manera intencional.

"Acerca de cómo se presentan las solicitudes de extradición, en el caso del ex Gobernador de Chihuahua si se revisó el expediente o se buscó corregirlo por qué no procedía como estaba originalmente, entonces si hubo una corrección de la autoridad competente, esto lo hizo la Fiscalía, pero si intervino Relaciones Exteriores porque se repuso el procedimiento, no sabemos si estaba hecho mal intencionalmente o eran malos los abogados", expuso en conferencia mañanera.

Cuestionado sobre si se ofrecerá figura de testigo protegido o colaborador al ex Gobernador de Chihuahua, como a Lozoya, el Mandatario dijo que eso corresponderá a la Fiscalía General.

"Eso corresponde a la Fiscalía, yo pienso que deben extraditarse todos los que cometen delitos, sobre todo de corrupción, no sé cuál sería el procedimiento para el caso de Duarte, lo tiene que resolver, también el caso de García Luna, porque aquí también hay denuncias, en México, entonces no es nada más que se le juzgue allá, sino que también, si hay en México, que se busque cooperación con el Gobierno o la justicia Estadounidense y que se puedan atender estas acusaciones", comentó.

"Todo eso se tiene que ir viendo poco a poco y tener paciencia, ya en el caso del señor Lozoya ya empezó a declarar, tengo el entendido que va a cooperar como testigo colaborador".

Agregó que se buscan acuerdos para obtener los bienes que se confiscan a mexicanos corruptos en EU.

"Se está buscando tener una relación distinta que no sea dispareja porque hay extradiciones, juzgan allá a delincuentes, sobre todo a corruptos, y les quitan los bienes los bienes y el dinero del patrimonio nacional, el dinero de México, entonces en eso se está buscando un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos", dijo.