Video: 'Se metieron no solo a mi casa, también a la casa de mis vecinos'

Ciudad Juárez— Esta mañana se dio a conocer a través de la red social de Facebook una grabación de un supuesto robo cometido por varios agentes municipales de Ciudad Juárez en el que la víctima narra lo que le sustrajeron de su vivienda la noche de ayer.

El Diario tuvo contacto con la afectada quien platicó de manera detallada las acciones que realizaron al darse cuenta del robo que sufrió en su hogar.

"Cuando entraron yo no estaba, me habló un familiar de que se andaban metiendo a mi casa y yo pensé que eran rateros, porque cuando me dijo se andan metiendo a su casa yo le marqué a la Policía y le di el número y todo de mi dirección, pues nunca llegaron, porque yo pensé que eran rateros comunes y nada que era la Policía, se metieron no solo a mi casa, se metieron también a la casa de mis vecinos, pero ellos tienen mucho miedo hablar, sí, no soy la única a la que me robaron pero mis vecinos dijeron que ellos no van hablar nada.

La víctima informó que ella contaba con cámaras de vigilancia pero le fueron arrancadas las cámaras de su hogar, pero no dijo si en el momento del robo.

"Yo sí tenía, sí tenía pero me las arrancaron, pero el video que muestro ahí es de una vecina... porque de por si la colonia es insegura y ese video me lo dio una vecina".

La mujer dijo que las unidades que se encontraban afuera de su vivienda eran la 910, la 902 y la 904. En el video solo se alcanza apreciar la del 910.

Detalló que ella vive un mal momento de salud, ya que le detectaron cáncer y dice que entre lo que le robaron los policías municipales fueron 62 mil pesos que iba a utilizar para una operación que tiene programada.

"Mire, yo ahorita estoy pasando por un momento de que a mí me detectaron cáncer, sí, y yo tenía 62 mil pesos que me había juntado entre toda mi familia y yo para una operación, sí, entonces son 62 mil pesos lo que tenía ahí en mi casa, tenía los Xbox de mi niño, tenía el microondas, la licuadora, una pantalla, una alfombra, un celular, la cámara de video, el monitor de la cámara, este... unas tarjetas de Home Depot que tenían como 300 dólares, pues si se llevaron bastante la verdad... y lo que más me interesa pues es mi dinero porque ese dinero ya estaba destinado para algo".

La señora se presentó esta mañana en las oficinas de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el trámite de la denuncia del supuesto robo que sufrió por parte de varios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.