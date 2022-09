Video: Septiembre, mes de Chihuahua en Punto México

Ciudad de México.- “Yo ya tenía medio año sin trabajo, empezamos a trabajar en la casa, puedo coser las montañas de la sierra, quiero que no nos vean con lástima, la gente chabochi, que no nos vean con lástima, que nos vean que el Rarámuri también puede y no me gusta que seamos criticados porque es muy feo; no lloro de tristeza, lloro de alegría porque sí se puede” fueron las palabras de Marcelina Bustillos, artesana rarámuri.

Arquitectura, gastronomía, cultura, joyería y turismo concentrados en un solo lugar, Chihuahua Infinito llega por primera vez en más de 20 años a Punto México un corredor cultural ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Turismo con dirección Presidente Masaryk 172 en Polanco de la Ciudad de México y permanecerá hasta el día 26 de septiembre.

La exposición está abierta a todo público y puede asistir de 9:00 de la mañana a las 19:00 horas en donde podrá conocer sobre la cultura del estado de Chihuahua así como comprar artesanías elaboradas en distintos materiales como barro, cestería, cuero, madera, textiles, dulces típicos de la entidad, carne seca, vinos, entre otros.

En entrevista para El Diario, Joni Barajas González directora del Fomento de Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, explicó que se trata de una organización sin fines de lucro que trabaja para enaltecer y sacar adelante el trabajo de los artesanos.

“Lo que hacemos es que vamos con los artesanos a hacerles la compra directa de sus productos, trabajamos en conjunto con la Fonart y el apoyo va directo a los artesanos independientemente de si se vende el producto o no, ellos ya recibieron su ingreso; siento mucha emoción porque hay muy buena respuesta con los productos porque desconocían la artesanía de Chihuahua que es muy bonita y se abrirán muchas puertas para nuestros artesanos” explicó.

Aseguró que esta exposición es la primera de muchos por lo que esperan que en siguientes oportunidades se sigan sumando municipios del estado así como artesanos quienes dijo, están muy contentos con el apoyo.

“Ahorita son más de 450 artesanos que tienen piezas aquí en Chihuahua Infinito, de artesanía hay alrededor de 2 mil 300 piezas y 73 productores regionales de vino, sotol, carne seca y mermeladas y estamos muy emocionados porque muchos son productores nuevos, nuevos emprendedores” detalló Barajas quien en todo momento estuvo acompañada de José Carlos Serrato Castell, representante de Casa Chihuahua en la Ciudad de México.