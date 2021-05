Video: TEPJF confirmó mi candidatura: Maru Campos

Tomada de internet / Maru Campos

Ciudad Juárez— A través de un video subido en redes sociales, Maru Campos, candidata a la gubernatura, expresó esta tarde que hace unos días el TEPJF confirmó su candidatura, ahora los adversarios han intensificado sus ataques con mentiras y calumnias.

El video lo subió durante un trayecto en el noroeste del estado durante su campaña y expresó que venía pensando lo que lo que siempre ocurre en las campañas: los ataques y las mentiras, lo cual dijo ha sido objeto de mucho de eso.

Dijo que desde hace tiempo sus adversarios han inventado cada calumnia, le han invertido lana y han buscado mucha manera de desprestigiarla.

“Esto lo hacen, y ustedes lo saben, porque vamos a ganar y además ya se siente el ambiente de la victoria. Además venía pensando que esta semana el Tribunal Electoral nos dio nuevamente la razón: mi candidatura a la gubernatura es absolutamente legal y válida, desechando las impugnaciones de Morena y Movimiento Ciudadano”, expresó.

Dijo que lo anterior les dolió y les ardió más y seguramente van a inventar nuevas mentiras.

Campos mostró un documento, el cual dijo es con el que la han estado atacado y era la primera vez que lo exhibia-.

“Este lo uso el gobierno estatal para perseguirme diciendo que recibí dinero, pero mira lo ridículo del documento son sellos sobrepuestos y la firma alterada, la fecha de certificación es la misma fecha que de la firma lo cual es verdaderamente burdo y ridículo, ya que supuestamente yo firmaba el recibo e iban corriendo a una notaría para que les certificara el documento. Este es el único elemento en el que basan sus acusaciones y es verdaderamente increíble”, expresó.

Señaló que es una prueba más de lo que siempre ha dicho: es un montaje y una persecución política desde el gobierno estatal, del gobernador.

“Ya nada me sorprende de él, ya sabemos que no me quiere, pero cada vez es más claro que ha estado haciéndole la tare a Morena y poniendo el riesgo el futuro de todos los chihuahuenses, tal vez un pacto tendrán”, expresó.

Dijo seguramente la van atacar más y cada vez más fuerte.

“Sabe que vamos ganando y vamos a ganar”, expresó.

Dijo que no los van a detener a la gente de bien que quieren un buen gobierno, un gobierno que trabaje con resultados por el bien de Chihuahua.

“No te dejes engañar a la primera mujer del Estado de Chihuahua no la van a detener con ninguna mentira, con ninguna calumnia nueva o vieja”, expresó.