Video: Venden agua en garrafones sucios en Parral

Parral.- Una usuaria denunció a través de las redes sociales la venta de agua en garrafón contaminada con lo que parece ser lodo en el fondo, a través de un video publicado en su Facebook personal denunció el hecho.

La usuaria Betty Sanchez, posteó: "Así los cosas. Ustedes que piensan o que sentimiento de asco y molestia pueden compartir conmigo ahora que me doy cuenta que toda la semana le di a mi familia agua sucia. Y tanto que les insisto a mis hijas en tomar agua (de hecho no toman otra cosa, no les damos jugos ni refrescos)."

En el garrafón de la empresa JV se puede apreciar en el fondo lo que aparentan ser sedimentos de tierra o lodo y sus consumidores se percataron de la suciedad aparentemente luego de que casi se terminara el garrafón.

Ante esta situación la mujer que compró el garrafón hizo un llamado a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto y estar a pendiente de la salubridad de este tipo de productos que pueden ser dañinos para la salud de los parralenses.