Video: 'Yo no tengo nada que ver, porque soy inocente'

Tomada del video / Momentos de la detención del migrante

Ciudad Juárez.- “Yo no tengo nada que ver, porque soy inocente”, aseguró el migrante venezolano Carlos Eduardo C. R., a los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) al ser detenido por el delito de homicidio en contra de 40 migrantes que perdieron la vida el 27 de marzo tras el incendio ocurrido en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM).

A través de un video grabado por su hermano, el sudamericano le pide a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad, y asegura que va a quedar en libertad porque él no tuvo nada que ver en el incendio.

“Yo no tengo nada que ver, porque soy inocente. Es como si ustedes me ingresen a la unidad en donde ustedes estén y me ingresen sin nada, ¿cómo yo voy a hacer de tanto homicidio cuando yo no he hecho nada?, Para eso hay cámaras y todo. Yo no tengo nada que ver”, dice el sudamericano a los agentes federales.

“Se imagina, el primo mio se murió en el incendio, se lo llevaron muerto”, “ustedes tienen que averiguar, hay cámaras… si yo lo hago ustedes creen que yo me quedo en México, yo no me quedó aquí en México”, pide el segundo migrante detenido por el incendio en el que murieron 40 extranjeros y 28 más resultaron heridos, entre ellos él.

Al cuestionar “¿a dónde me llevan ahorita?”, un agente federal le comenta: “ahorita como los derechos lo manifiestan, te vamos a presentar ante la autoridad competente, la cual va a determinar tu situación jurídica. Ahí mismo se te va asignar un defensor, o sino el consulado te va a proporcionar uno, que es el que va a llevar tu asistencia jurídica durante este proceso. Una vez que se determine tu situación jurídica ya determinarán qué prosigue. Por ahorita vamos a llevar a cavo una diligencia, que es de cateo, de la cual te estamos haciendo del conocimiento”.

La detención del sudamericano se llevó a cabo aproximadamente a las 22:00 horas de ayer, por lo que la familia reclamó que haya sido de noche y sin la presencia de las autoridades consulares de Venezuela.

“Está bien, yo no tengo nada que ver, yo no me tengo que resistir a nada, vamos pa´donde vamos. A donde Dios me ponga yo voy a estar, y yo sé que yo voy a salir, porque yo no tengo nada que ver, ¿cómo yo voy a hacer una cosa?”, agrega el migrante en el video.