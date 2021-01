Video: Youtuber acusa al vlogger Rix de haber abusado de ella

Ciudad de México.- La influencer Nath Campos denunció en su cuenta de YouTube al vlogger Rix por haber abusado de ella durante una noche en su departamento.

Campos contó en un video que después de haber salido de antro con amigos y ponerse borracha, Rix ofreció ayudarla, pero lo que hizo fue aprovecharse de su estado y confianza.

"Hace años salí de antro con amigos, todos youtubers. Tomé mucho esa noche y un par de amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha. Recuerdo que vomité de camino, llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix se ofreció a subirme a mi departamento, yo no podía caminar bien. Recuerdo quitarme el jomper y meterme a la cama para dormir. Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía.

Nath también platicó que le reclamó a Rix, pero él trató de defenderse haciéndole creer que ella estuvo de acuerdo y que los dos estaban alcoholizados.

Luego de contar lo sucedido a sus amigos se enteró que no era la primera vez que alguien hacía estas acusaciones contra él y que ya tenía antecedentes.

Por otra parte, también denuncia al equipo de trabajo que los representaba a ambos, pues a pesar de la denuncia, afirma, no tomaron cartas en el asunto y dejaron pasar la situación. Por ello, decidió renunciar al poco tiempo.

Por si fuera poco, Campos mencionó que Rix se sobrepasó con su mamá. Supuestamente le dijo que ‘se iría a la cama para tocarse mientras pensaba en ella’.

Estaba decidida a hablar de esto, pero primero tenía que hablar con mi familia, es algo que tenía que enfrentar antes de hacerlo”

Gracias a la ayuda de su familia y mucha terapia fue que decidió hablar del ataque que dice haber sido víctima. Incluso, ya no siente culpa, pues entendió que no fue culpa de ella y que aunque esté borracha no son cosas que deban pasar.