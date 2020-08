Videollamadas unen a pacientes y familiares

Cortesía

Ciudad Juárez— Una ilusión mantenía a “Claudia”, de 92 años, desesperada. Anhelaba traspasar los muros de la habitación del Hospital General –en donde se recupera de Covid– para ir hasta donde sus seres queridos y abrazarlos.

Es una de 232 personas hospitalizadas por el virus en el estado que añoran curarse en los nosocomios para verse, aunque sea una vez más, reflejadas en los ojos de quienes aman; deberá permanecer aislada.

Sin embargo, la fortuna le sonrió. Directivos del inmueble, conscientes del peso de la salud mental en los pacientes con coronavirus, instauraron videollamadas, dando con ello esperanza y alivió a la nonagenaria.

Al inicio de la pandemia, las personas que se sometían al tratamiento en los hospitales perdían casi todo el contacto con el exterior, lo cual –según se documentó– producía emociones que bajaban sus defensas.

A sus 31 años, Noé Abisai Villa Treviño, quien tiene ocho años como enfermero en el nosocomio, sostiene el celular que conecta a la madre de familia y tatarabuela con sus seres queridos: “Haz de cuenta que se le pintó otro semblante a la señora, haz de cuenta que le diste vida”, describe a El Diario el profesional de la salud.

Su compañera Lidia Yadira Meléndez Castillo, de 33 años, con media década de enfermera en el Hospital General, celebra atestiguar lo ocurrido: “Estaba muy contenta, y dijo que había sentido la tranquilidad de saber que su hijo estaba bien, que no estaba contagiado, y que le comentó que en estos días posiblemente iban a darla de alta, porque los médicos son los que hablan a los familiares. Cuando se lo dijo lloró (de alegría)”.

Estrategia ‘humana’

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, reconoció que se trata de una estrategia “humana”, ya que la hospitalización de una persona ante una enfermedad desconocida, causa tristeza, misma que de dejarse avanzar puede ocasionar depresión, una dolencia que impacta al sistema inmune.

“Pone a una persona en una situación sumamente triste, y la tristeza, como las emociones negativas, como la ira o estrés elevado, impactan considerablemente en el sistema inmunológico, y un impacto en el sistema inmunológico en una condición como el Covid-19 es muy importante”, comenta el funcionario.

La iniciativa en el nosocomio estatal, que está a cargo del médico Baltazar Aguayo Muñoz, y que se comparte en los otros hospitales locales Covid-19, tanto del IMSS (en el Hospital 66) como en el del Issste, ayuda a conectar a los pacientes con sus seres queridos, reforzando las defensas, ayudando en la sanación.

“Es parte de la medicina lograr la estabilidad y la atención emocional de los pacientes Covid-19, lo mismo, la atención psicológica a este tipo de pacientes es muy importante, es parte de la medicina. Muchas veces no se le da importancia a la salud mental, cuando tiene bastante”, manifiesta Valenzuela Zorrilla sobre la iniciativa que como a “Claudia” ha ayudado a muchísimos otros pacientes que enfrentan a la enfermedad.

También son llamadas tristes

Recordándose que es mortal el padecimiento producido por la cepa SARS-CoV-2, que en Juárez suma 5 mil 175 personas contagiadas, confirmadas a través de pruebas PCR, de las que han muerto 718, las videollamadas también han fungido para dar un último adiós, en aquellos que están por perder la vida.

Si bien el personal del inmueble hace lo que está en sus manos por salvaguardar a sus pacientes, una gran parte de los enfermos de Covid-19 arriban tarde y con dolencias añadidas o comorbilidades, como diabetes, hipertensión y obesidad, que dificultan su recuperación y en muchas ocasiones la imposibilitan.

Villa Treviño y Meléndez Castillo recuerdan un caso que los marcó: un joven de 21 años, que pese a luchar pereció ante el virus; padecía obesidad como enfermedad de base, que incidió en su posterior deterioro.

“Sí es triste, un joven de 21 años…morir así de esa manera, sí está muy, muy mal. Era obesidad mórbida, un paciente como de 120 kilos, era alto. El paciente estaba bien, caminaba, se movía en algún momento, y desafortunadamente empezó la dificultad respiratoria y empezó el virus a avanzar. Terminó con su vida. Yo le permití la llamada a ese joven, habló con su abuelita. Decía ‘abuelita, no me quiero morir’, y ella le decía ‘échale ganas, mijo, aquí estamos contigo’, y él respondía ‘no me quiero morir’”, narra el enfermero.

A su vez, Meléndez Castillo detalla que aceptó ser intubado (respiración asistida), pero no consiguió la recuperación: “Decía él ‘lo único que no quiero es morirme, yo quiero salir de aquí’, y desafortunadamente el chico no salió. También hemos tenido madres que se despiden de sus hijos. Esto es muy difícil para nosotros, llegan jóvenes y deportistas también, de buena talla y se van…”, puntualiza.

Con la intención de que la población no pase por una situación similar, los profesionales de la salud recomendaron continuar con las medidas preventivas: sana distancia, higiene y uso de cubrebocas, ya que en tanto el Gobierno mejora las condiciones de atención, la población tiene que ser corresponsable para superar la contingencia, que suma 9 mil 757 casos con mil 047 fallecidos y 4 mil 372 sanados en la entidad.

