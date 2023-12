Videos: Agreden agentes de la GN a manifestantes en el puente Libre, acusan

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Elementos de la Guardia Nacional en el puente Libre Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Manifestantes en el puente Libre Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Elementos de la Guardia Nacional en el puente Libre Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Una de las inconformes se retira del puente Libre

Ciudad Juárez.- Manifestantes y familiares de los ferrocarriles recibieron jaloneos esta tarde de elementos de la Guardia Nacional, debido a que no permitían que subieran al plantón en el puente internacional Córdova-Américas.

“Nos acaba de agredir la Guardia Nacional y en la mañana me encañonaron con un rifle y se me pusieron enfrente para que no subiera, esto es un derecho, es una manifestación 100 por ciento pacífica, traemos puros adultos mayores y viudas y mire el atropello que vienen a hacernos”, dijo la abogada de los inconformes, María Elena Antillón.

El bloqueo al puente se mantiene esta tarde, luego que desde las 8 de la mañana un grupo de ferrocarriles se manifestó en busca de pensiones y liquidaciones justas.

“Van a ser las 3 de la tarde y estamos aquí desde las 6 de la mañana, y a Gobernación le vale, le dijimos que aquí vamos a permanecer aunque nos muramos aquí y Gobernación no se ha inmutado por venir a tener un dialogo con nosotros”, añadió.

“Aquí vamos a permanecer, hago culpable al Gobierno de todo lo que nos pueda suceder, ya nos están agrediendo la Guardia Nacional y hago culpable al Gobierno por todo lo que nos pueda pasar aquí, porque ellos yo creo que quieren matarnos; aquí estamos vengan y mátenos”.