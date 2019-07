Videos: Reinicia segundo día de actividades de la 'Marcha del Hambre'

Chihuahua.- Este martes reinició la “Marcha del Hambre” con la participación de 150 indígenas de comunidades serranas, quienes han pedido al Gobierno federal apoyos para trabajar, informó el coordinador de mencionada caminata, Isidro Rodríguez.

El también gobernador indígena señaló que podrían detener la marcha si personal del Gobierno les aseguran entregar los apoyos requeridos para trabajar, sin embargo, al momento no se ha acercado nadie con ellos para negociar.

Ayer este grupo de indígenas salió de Creel para llegar a Bocoyna; hoy esperan arribar al poblado de San Juanito, donde pasarán la noche, y mañana reanudarán la marcha para llegar al municipio de Guerrero.

Isidro Rodrígez comentó que llegarán hasta Chihuahua con la “Marcha del Hambre” si nadie se acerca con ellos para negociar, porque no van a parar hasta no haber resuelto sus peticiones.