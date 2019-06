Videos: Vigilia y oraciones en Meoqui por Norberto

Chihuahua.- Durante la noche de ayer se realizó una vigilia por Norberto Ronquillo Hernández , el joven delicience que fue secuestrado en la CDMX.

El estudiante de la Universidad del Pedregal -originario de Delicias, Chihuahua- fue secuestrado al salir de sus clases en la Colonia Ex Hacienda de San Juan, Alcaldía de Tlalpan.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Norberto Ronquillo Hernández salió del plantel, ubicado en Avenida Transmisiones 51, y avisó a su novia que iría a casa, lo cual no ocurrió.

Se presume que en el trayecto el joven fue interceptado y privado de su libertad.

Horas más tarde, la familia de Norberto recibió una llamada, en la que los captores exigían una cantidad de dinero a cambio de la libertad del joven.

La Universidad reportó que la familia pagó el rescate, pero desde el 5 de junio en la noche no se tiene rastro del estudiante de último semestre se la carrera de Mercadotecnia Internacional.