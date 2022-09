Vinculan a 3  por 'secuestrar' y golpear a una persona

Parral.- Los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, fueron suficientes para que un Juez de Control vinculara a proceso penal a tres acusados por el delito de privación de la libertad personal, por hechos cometidos en el día 11 de abril de 2021, en la ciudad de Parral.

La acusación respaldada con una investigación ministerial, establece que los imputados Nancy Selene C. V., Carlos Alfonso C. O. y Carlos Omar C. L., retuvieron contra su voluntad a la víctima por un lapso de dos horas en un domicilio ubicado en El Rancho La Esmeralda, además de agredirlo a golpes.

Ante lo expuesto por esta representación social, la autoridad judicial resolvió la situación jurídica de los acusados, misma que enfrentarán bajo la medida cautelar de presentarse a firmar de manera periódica, así como la restricción de acercarse a la víctima.

Para lo cual, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.