Vinculan a nueve policías estatales acusados de robo

Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de nueve policías estatales, probables responsables de los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza.

El reporte señala que durante la audiencia, el órgano técnico demostró que el 30 de enero de 2020, los imputados a bordo de los vehículos oficiales, ejercieron violencia sobre un menor de edad, a quien obligaron a subir a una de las unidades, para que los llevara a un domicilio ubicado en la colonia 16 de septiembre en Ciudad Juárez.

Menciona que una vez en el lugar, los acusados identificados como: Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A. C., se apoderaron de diversos artículos como una caja fuerte, documentos, joyería, dinero, teléfonos celulares, entre otros; ocasionando daños a circuitos de cámaras de vigilancia del domicilio.

Posteriormente, procedieron a subir a un vehículo marca Ford 2011, color arena, que se encontraba en el lugar; trasladando al menor a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por la supuesta comisión de un delito contra la salud.

La detención de los imputados se efectuó mediante mandamientos judiciales, que fueron cumplimentados el pasado miércoles como parte de un trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Al término de la audiencia un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, resolvió iniciarles un proceso penal, además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la indagatoria complementaria.