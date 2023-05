Vinculan a tres por delitos de género

Cortesía

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo autos de vinculación a proceso dictados por Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos en contra de Jesús Israel C. C., Jesús Alberto P. P., y Erick Antonio T. C, por delitos de género.

Para ello, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido, acreditaron la posible participación de los imputados en los hechos delictivos por los que enfrentarán su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En el caso de Jesús Israel C. C., por agresión física y psicológica cometida a su hermana biológica de 15 años de edad, en hechos registrados el pasado 25 de abril, en un domicilio del fraccionamiento Praderas del Sol.

Mientras que, Jesús Alberto P. P., por agresión sexual a una menor de 14 años de edad, mediante la violencia física y moral, cometida el pasado 29 de abril, en una vivienda de la colonia Finca Bonita.

Finalmente, Erick Antonio T. C., por el delito de violencia familiar, consistente en la agresión física, psicológica y patrimonial a su ex pareja sentimental, en hechos suscitados el pasado 30 de abril, en un domicilio de la colonia Campestre Virreyes.

Los tres imputados fueron detenidos dentro del término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y puestos a disposición del Ministerio Público de la FEM.