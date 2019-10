Vinculan por homicidio simple a conductor que atropelló y mató a mujer y a bebé

Ciudad Juárez.- Un Tribunal de Control vinculó a proceso al conductor que presuntamente ocasionó la muerte de dos personas y lesionó a otras cinco el fin de semana pasado, pero por el delito de homicidio simple y no imprudencial como acusó el Ministerio Público (MP).

El juez Juan Alonso Martínez Grajales dijo que al formular cargos legales, la fiscal no mencionó que el sospechoso trató de darse a la fuga e hizo una reclasificación.

Sin embargo, el juez no modificó la medida cautelar impuesta en la primera diligencia al sospechoso Gustavo Hernández Martínez. Él continuará enfrentando el proceso penal en libertad, sujeto a la obligación de depositar una garantía económica por 40 mil pesos en un plazo máximo de un mes, no salir del país y acudir a firmar cada 15 días ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).

El accidente sucedió el sábado pasado entre las 14:30 y las 15:00 horas cuando Gustavo Hernández conducía un Jeep Compas modelo 2007 de color gris y sin placas, con el permiso FV-1685 sobre la calle General Manuel Castro en dirección al sur.

Metros antes de llegar al cruce con la Ponciano Arriaga, Gustavo Hernández impactó con la parte lateral del Jeep un auto Nissan Sentra que se hallaba estacionado. Pero el automovilista no se detuvo, continuó su trayectoria y pegó contra un Malibu blanco modelo 2003.

Sin embargo, Hernández Martínez continuó circulando y atropelló a Diana América Guillén Torres de 21 años; Ashy Verónica G.T., de 15; Jesús Armando Z.V., de 17; a un menor de iniciales J.A.Z.V.; a una niña de iniciales M.Y., de 7 años; a María Verónica Torres Arzola de 45 y a la hija de esta última de iniciales GG.S.Z.G., de dos años. María Verónica y su hija murieron al sufrir un traumatismo craneoencefálico severo.