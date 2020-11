'Violencia del gobernador contra la alcaldesa es real'

Chihuahua. – Más allá si se trata de violencia política de género de Javier Corral hacia Maru Campos, la panista Rocío González aseguró que hay violencia real contra la alcaldesa de Chihuahua, ya que hay evidencias de una persecución por parte del Gobernador,

“Más allá de lo que jurisdiccionalmente pueda decir la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, cuando revise a detalle toda la situación, yo creo que sí hay una persecución y un complot o una organización al interior de Gobierno del Estado para tratar de encontrar personajes o encontrar algún motivo para acusarla del delito que ellos quieran, basándonos en las evidencias que presentó Maru”.

La legisladora, lamentó la participación de funcionarios públicos de la administración estatal en el proceso de fabricación de pruebas en contra de Maru Campos, además porque también son militantes al interior del PAN.

“Yo creo que todos pudimos ver, de manera muy lamentable que panistas se presten y estén detrás de esto cuando además ni es su competencia, es competencia de la Fiscalía, y siendo servidores públicos, por supuesto que en su momento se tendrá que revisar si hay posibles delitos por parte de las autoridades jurisdiccional y administrativa, porque me parece que siendo servidores públicos puede haber algún delito en el actuar”.

Emitió duras críticas contra el actual de la Fiscalía Anticorrupción e insistió que le entristece la situación al interior de su partido y la persecución hacia una mujer que está recibiendo maltrato por muchos actores.

“Lo que más me preocupa es como se puso en duda a la institución que se creó en el Congreso del Estado por ochos legisladores, incluida yo, pensando y creyendo en que puede haber realmente en el estado una fiscalía especializada en el combate a la corrupción. A mí me parece el tema más toral, si hay participación o no de la Fiscalía y si se da bajo leyes y normas o bajo una organización indicada por Carlos Olson desde la Secretaría de Gobierno”.

Resaltó que resulta preocupante que a Campos no se le permita conocer la carpeta de investigación, de saber con certeza de qué se le acusa y confió en que se recapacitará, porque el verdadero enemigo político del panista se llama Morena, rival electoral a vencer.