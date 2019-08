Visitan dos medallistas panamericanos sesión del Congreso

Chihuahua.- Los medallistas panamericanos en Lima, Peru, en dobles y singles; los chihuahuenses Rodrigo Montoya y Francisco Javier Omar García, acudieron hoy a la sesión permanente del Congreso del Estado en donde los diputados suspendieron la misma, para reconocer y tomarse la foto con ellos.

Sin embargo algunos diputados, como Lorenzo Arturo Parga dijo “sentir vergüenza” por no haber apoyado el Poder Legislativo a ambas promesas del deporte chihuahuense, como éstas se merecen.

“Me dio vergüenza tomarme la foto con ustedes, pero porque no he hecho nada por su triunfo, ustedes solos han demostrado lo que pueden hacer y son exitosos.

Lamento que no haya políticas públicas para ayudarles y se impulse el deporte como se debe”, señaló.

Los medallistas llegaron con sus metales y acudieron a invitación del diputado Miguel Latorre.