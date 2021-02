Vive viacrucis en intento de conocer a su hijo

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / Óscar Ernesto Guillén

Ciudad Juárez— Desde hace cinco días, Jocelyn de 18 años de edad, se encuentra con su bebé en el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez, sin que le permitan salir porque ella no cuenta con documentos oficiales y es originaria de El Salvador, aseguró su pareja, Óscar Ernesto Guillén.

De acuerdo con el hombre, quien dijo haber perdido su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y estarla tramitando, su pareja dio a luz el pasado jueves 28 de enero, pero el domingo cuando iba a pagar los 4 mil pesos que le cobraban hasta entonces, el personal del nosocomio no le permitió que pagara ni dejó que sacara del edificio a su pareja y al bebé, tras argumentar que podría tratarse de un caso de tráfico de personas por no tener una identificación.

“Le hablé a la policía para que me ayudaran, y ellos me querían llevar detenido a mí que porque era pollero, pero si fuera pollero no les hubiera hablado”, dijo el hombre quien acudió a la redacción de El Diario para pedir apoyo, al asegurar que ya solicitó la ayuda del Consulado General de El Salvador en Ciudad Juárez desde el sábado pasado, pero mientras tanto la cuenta en el hospital sube 2 mil pesos diariamente.

“Yo soy de Oaxaca y ella es salvadoreña, llegamos hace dos años a Ciudad Juárez, vivimos en el Kilómetro 29… y el jueves la traje ya casi aliviándose, pero no la dejan salir, ni me dejan verlos”, narró el padre del niño, Óscar Alexander, a quien pidió que le hicieran una prueba de ADN para que comprobaran que él es su papá y no se trata de un “pollero”, como son conocidos los traficantes de personas, dijo.

Desde el jueves – agregó- se la ha pasado rondando las instalaciones del hospital ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República, en espera de que dejen salir a su pareja, quien aseguró está deprimida porque le han dicho que le pueden quitar a su bebé por no contar con documentos oficiales, mientras que él teme ser detenido.

De acuerdo con personal del Consulado General de El Salvador en Ciudad Juárez, ya cuentan con la partida de nacimiento (acta de nacimiento) de Jocelyn, pero para poder generarle una constancia de identidad necesitan una fotografía, la cual van a tener que acudir a tomarle al hospital.

“Yo ya tengo dos días que no los veo y ya no sé qué hacer y la cuenta sigue aumentando en el hospital”, aseguró el hombre de 35 años de edad, quien dijo dedicarse a la construcción.