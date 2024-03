Viven madres ‘en pie de lucha’

Diego Villa / El Diario de Juárez

En medio del dolor por encontrar con vida a sus hijas o por exigir justicia por su muerte, las madres de mujeres víctimas de desaparición, trata y feminicidio en Ciudad Juárez se mantienen “en pie de lucha” para visibilizar sus casos y evitar que otras familias vivan su misma historia.

“Nosotros no festejamos, es día de lucha, de seguir adelante, de fuerza, de hacer valer nuestra voz y exigir justicia (…) Nosotras no festejamos, nosotras luchamos; nosotras luchamos contra la violencia, nosotras luchamos para seguir adelante. Para las madres de desaparecidas, para las madres de feminicidio, es una lucha constante para seguir adelante”, narró Rosa María Hernández Díaz, quien desde hace 15 años busca a su hija Diana Rocío Ramírez Hernández.

Diana Rocío tenía 18 años de edad, estudiaba Ciencias Tecnológicas de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), pero quería cambiarse a Criminología o Psicología y estaba a una semana de comenzar los trámites para ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), cuando el 1 de abril de 2011 fue desaparecida en el centro de Ciudad Juárez.

Desde entones, las investigaciones sobre su paradero son “nulas totalmente, desafortunadamente es muy poco lo que hay, las autoridades no tienen nada, líneas de investigación muy bajas, muy malas, no hay revisiones de expedientes, estamos en espera, después de la pandemia para acá ha sido muy muy poco, desafortunadamente no tenemos información”, lamentó su madre.

A casi 15 años de búsqueda, Rosa María volvió a levantar la voz este Día Internacional de la Mujer, con la esperanza de encontrar a su hija y con el deseo de evitar ese dolor a otras madres.

“Uno sale para que las autoridades vean que uno aquí anda, que uno las sigue buscando, aunque ellos no las busquen. Un 8 de marzo es un día aparentemente como cualquiera, pero para nosotros significa mucho porque es un día en el que los gritos de nosotras, los llantos, todo tiene que llegar a la gente, que sepan que aquí seguimos y que se nos una la gente. Y que nunca digan que a nadie le puede pasar, a todos nos puede pasar”, explicó Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida el 4 de agosto de 2008.

Su hija también desapareció en la Zona Centro de esta frontera, y aunque ha sido vista en varias ocasiones, las autoridades no cuentan con ningún avance, reclamó la madre.

“(Las investigaciones son) nulas, completamente nulas, las autoridades dicen lo que ellos quieren, no lo que es, porque ellos no investigan nada, nada. Siempre se ha sabido que las investigaciones las hacen los familiares, las madres, los hermanos, los hijos, se les brinda la información, se pregunta y nunca tienen nada nuevo, la contestación es: ¿qué nos traes? La autoridad no hace nada, uno va a que le digan qué tienen, qué han investigado, y nunca tienen nada”, afirmó.

Este Día Internacional de la Mujer también levantó la voz para exigir mayor seguridad a las autoridades, Norma Laguna, mamá de Idalí Juache Laguna, quien en 2010 se convirtió en víctima de desaparición, trata y feminicidio.

“Nuestras hijas deberían de estar aquí, con nosotros, pero lamentablemente no es así, hubo personas que destruyeron sus vidas…. No entendemos cómo pudieron dejar los cuerpos de orilla a orilla, no entendemos porqué nos las dejaron hasta allá”, dijo la madre quien sigue pidiendo justicia por la muerte de su hija,

“Desde la desaparición de nuestras hijas fue una búsqueda incansable, ya 15 años que pasó lo de nuestras hijas y aquí seguimos en

el camino de la lucha, ¿porqué?, porque sabemos que siguen desapareciendo, ¿porqué?, porque siguen apareciendo sin vida, entonces lo que le pedimos a las autoridades es que sigan con la búsqueda”, pidió Susana Montes, mamá de María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida el 30 de enero de 2009.

“Como madre que soy de una hija víctima de feminicidio, es un dolor tan grande no poder saber qué es lo que está pasando con ella, en dónde está, ni por un segundo nunca imaginé que mi hija se fuera encontrar hasta Valle (de Juárez), cuando me dijeron que mi hija se había encontrado allá yo no lo podía creer… fue un dolor tan grande de saber dónde había quedado mi hija”, compartió.

Acompañadas por organizaciones, las madres de Ciudad Juárez buscan que la violencia contra las mujeres se detenga, por lo que en fechas como el 8 de marzo levantan aún más la voz por todas las mujeres.