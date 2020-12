'Volverá INE a revisar caso de corrupción por programa Puntualizando de Corral'

Chihuahua.- Luego de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) regresara la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunta corrupción por las cápsulas que emitían en televisión y radio denominadas “Puntualizando”, que enaltecía la imagen del gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, refuerza la veracidad de los señalamientos al pedir que se investigue más a fondo, lo que se refleja la cita para el 17 de diciembre con la audiencia de pruebas y alegatos.

“Como ya saben en su momento se nos dio la razón al momento de recurrir el primer fallo de la autoridad en el cual se acreditó que no se estaban analizando el total de segmentos en que participa el Gobernador haciendo un mal uso de los recursos públicos. Es correcto, el próximo 17 de diciembre a las 11:00 de la mañana se llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en donde confiamos que se llegue a buen puerto determinando las responsabilidades del ejecutivo al usar los recursos públicos para enaltecer su imagen. Es lo que puedo decir aun el proceso no termina”, comentó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Omar Bazán Flores.

Recordó que las cápsulas informativas de Puntualizando, que no son otra cosa que “spots” de propaganda pagada, por cierto su duración es muy larga, porque se simulan entrevistas con diversos servidores públicos, usando su voz e imagen, campaña de propaganda gubernamental que desde luego viola el artículo sexto, inciso B, fracción IV de la Constitución Federal, pues se presenta como información noticiosa, pareciera que en continuidad de los noticieros que cotidianamente transmiten diferentes estaciones de radio en la ciudad, lo cual de suyo ya es grave, pero si ello no fuera suficiente se comprueba la mala fé del diseño propagandístico, pues en realidad son spots de 5 o 10 minutos, donde como lo decía Corral Jurado, un spot de 30 segundos no es suficiente, entonces en 5 o 10 minutos usando su voz y su imagen cuando se transmite por televisión aparece dando toda clase explicaciones, posicionamientos, incluso en contra de partidos políticos, personajes políticos o agrupaciones ciudadanas olvidando que todo ello está estrictamente prohibido, de tal manera que esta conducta es indicador de una distracción grave de los recursos públicos para fines distintos de los que están previstos, configurándose además de distintas violaciones administrativas el delito de peculado previsto en el artículo 270 del Código Penal del Estado, ya que al estar promocionado su imagen y su voz, usando el recurso público, está distrayendo de su objeto el recurso público presupuestado para ese rubro.

La notificación fue recibida al interior del partido para realizar la audiencia el día mencionado a las 11:00 de la mañana, la cual está firmada por la subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores de la Unidad de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Flores Arenas.