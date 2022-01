Volverán a las aulas unos 15 mil alumnos del Cobach

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— A partir de mañana, alumnos y docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) abandonarán las clases virtuales y regresarán a los salones de clases bajo una dinámica de asistencia que dependerá de cada uno de los planteles, con el objetivo de que el 100 por ciento de la matrícula estudiantil acuda de manera presencial, informó el subsistema.

“Estudiantes, alisten su uniforme, mochilas y sus ganas de volver a clases presenciales al 50 por ciento”, publicó el Cobach en sus redes sociales, pues los directivos de cada plantel determinarán el mecanismo que emplearán para que –sin exceder el aforo permitido– cada estudiante regrese de forma presencial a partir del número de aulas y espacios disponibles.

Las disposiciones de asistencia se sumarán a las normas de higiene y seguridad que desde el semestre pasado se implementaron en cada uno de los planteles, como respetar el distanciamiento social, ajustar los tiempos y espacios de los recesos para evitar la aglomeración de personas en un solo punto, además de evitar tocarse la cara, en particular la nariz, la boca y los ojos.

También quedará prohibido compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual; deberán cubrirse nariz y boca al toser con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable; quedarse en casa si presentan síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados con Covid-19 y cumplir cada una de las medidas preventivas que les sean indicadas en el interior de las aulas.

Sin embargo, una de las disposiciones para el regreso a los planteles será acudir con el uniforme completo, lo que ha causado inconformidad entre madres y padres de familia porque algunos de los estudiantes que asistieron por última vez en marzo del 2020 se encuentran próximos a graduarse y deberán gastar en otro uniforme, porque el que empleaban ya no les queda.

“Sergio regresa a clases el lunes y me enoja que le exigen el uniforme completo cuando ya va a último semestre, ¡ya se va a graduar! Le debo comprar pantalón, zapatos y las playeras polo porque no le queda nada, lo peor es que aquí no hay nada de su talla y debo ir a El Paso”, dijo María Elena Medina, luego de que el plantel 5, en el que cursa su hijo, señaló el uniforme como un requisito.

Además, la escuela también cedió la responsabilidad de limpiar constantemente cada uno de los lugares, como bancas y mesas, a los estudiantes, pues les solicitó que a partir del lunes acudan con un kit de limpieza que contenga toallas húmedas y gel antibacterial para que, después de cada hora de trabajo, desinfecten su lugar, según señaló la madre de familia.

Las distintas formas en que podrá organizarse la asistencia de los estudiantes serán desde acudir el 50 por ciento de manera presencial durante una semana continua, en la que cursarán todas sus asignaturas en el interior de los salones como en el período anterior a la pandemia y, por lo tanto, quedarán suspendidas las clases virtuales; hasta hacerlo de manera escalonada con asistencia en días intercalados.

Al respecto, la coordinadora de Cobach en la Zona Norte, Laura Robledo, explicó que, aunque las clases virtuales serán suspendidas, el uso de plataformas digitales como herramienta de trabajo continuará activo para entrega de tareas y retroalimentación de los estudiantes en caso de ser necesario, pues indicó que la tecnología llegó para quedarse.

En Ciudad Juárez serán aproximadamente 15 mil estudiantes del subsistema los que regresarán a las aulas a partir de mañana; algunos de ellos tuvieron la oportunidad de incorporarse de manera presencial desde el semestre pasado, cuando el Cobach permitió el retorno de manera voluntaria, por lo que el formato virtual siguió activo para quienes continuaron aprendiendo desde casa.