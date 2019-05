Ciudad Juárez.- Un hombre que asegura tiene más de seis meses sin poder conseguir empleo inició una huelga de hambre y asegura que se prenderá fuego si no logra su objetivo.

José Manuel Zuñiga, de aproximadamente 35 años de edad, indicó que ha acudido a diferentes empresas y todas le niegan un empleo por un problema que padece en un pie.

Con una pancarta se colocó a las afueras del edificio de la Presidencia Municipal, y asegura que permanecerá ahí hasta el viernes.

“Después de eso si no me hacen caso voy a echarme diésel y me voy a prender fuego para hacer una seña de protesta. El mensaje va para quien corresponda, para las instituciones que hacen como que le echan la mano a la gente pero realmente no”, mecionó.

Dijo que busca trabajo de cualquier tipo y que algunos de los oficios en los que puede auxiliar es en mecánica o colocación de losa.