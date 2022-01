Vuelve a desaparecer Kevin Adrián; funeraria se deslinda

El Diario de Juárez / Familiares del menor afuera de las instalaciones del Semefo

Ciudad Juárez— La empresa funeraria Ríos rechazó categóricamente haber incurrido en un error en el proceso de entrega-recepción del cuerpo de un hombre, identificado oficialmente como Kevin Adrián León Contreras, de 14 años, tal como lo señaló la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del vocero Óscar Márquez.

A 10 días de que su familia lo reportó como ausente al desconocer la muerte violenta del menor, Kevin Adrián vuelve a estar desaparecido, pues el cadáver ya no se encuentra en el Servicio Médico Forense, confirmó personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Magda Ríos, propietaria de la funeraria dijo en entrevista a El Diario, que el pasado lunes recogieron tres cuerpos, todos identificados por sus familiares previamente en Fiscalía.

“No fue error de nosotros, no sé de quién sea, de la familia o la Fiscalía, pero no de la funeraria”, aseguró la empresaria.

Explicó que cuando se recogen los cadáveres, llevan un número de registro del Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC), que pone el Semefo y en ese nos basamos nosotros para identificar el cuerpo con el protocolo que nos envía la Fiscalía, con la identificación previa que realiza la familia”, dijo.

“Yo no conozco a la persona fallecida. Yo recojo el cuerpo, me dan el protocolo, llega la familia hace el contrato, y vuelvo a lo mismo yo me baso en el reconocimiento que se hace por parte de la familia ante la Fiscalía”, agregó.

Hasta el momento el cuerpo de un hombre desconocido, para la empresa, permanece en una de las sucursales de la Funeraria Ríos, donde se espera que llegue el agente del Ministerio Público y de la Dirección de Servicios Periciales para indagar qué ocurrió y recoger el cadáver.

En tanto, se está realizando el rastreo de cuerpos para establecer a qué funeraria entregaron el cadáver del menor, ya que se encuentra sin ser ubicado.

Al respecto la FGE optó por guardar silencio hasta que aclare qué fue lo que pasó.

Este es el segundo error en el que incurre la Fiscalía de Distrito Norte a cargo de Jesús Manuel Carrasco; ayer el área de Comunicación Social difundió la fotografía de un hombre acusado de feminicidio agravado y varias horas después, envió una fe de erratas para aclarar que la persona expuesta públicamente era ajena al delito.